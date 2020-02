Tennis Today: Roger Federer «jaloux» de Novak Djokovic tandis que Rafael Nadal révèle son âge réel

Dans Tennis Today, le père de Novak Djokovic n’est pas impressionné par Roger Federer tandis que Rafael Nadal révèle son âge réel.

Contenu du site

Il manque un trophée majeur (médaille) L’impressionnante collection de Novak Djokovic et il espère l’ajouter à son CV cette année.

Oui, Djokovic, 17 fois vainqueur du Grand Chelem, veut gagner une autre médaille pour son trophée alors qu’il a confirmé sa participation aux Jeux olympiques de 2020.

Peut-être que vous l’avez manqué l’autre jour, mais nous verrons Rafael Nadal sur le circuit ATP pendant encore quelques années alors que son entraîneur Carlos Moya dit qu’il continuera à jouer tant qu’il ne sera pas blessé.

Quant à l’action réelle sur le terrain, Simon Halep a été obligée de travailler pour son argent alors qu’elle devançait Ons Jabeur dans une rencontre qui ressemblait à un match de football en raison de l’atmosphère.

Sur le circuit ATP, Stefanos Tsitsipas et Felix Auger-Aliassime revendiqué à l’Open 13 Provence à Marseille.

Plus au Delray Beach Open, La course de rêve de Brandon Nakashima continue, mais Nick Kyrgios ne figurera pas du tout dans le tournoi.

Quoi de neuf

Il est temps de faire des feux d’artifice en ce qui concerne les fans de Novak Djokovic et Roger Federer, car le père de l’ancien a un peu essayé Federer.

Lors d’une interview avec un journal serbe Novosti, Srdan Djokovic a été interrogé sur la rivalité entre son fils et Federer et il était assez franc.

«Federer est un grand joueur de tennis, mais cela ne pouvait pas être dit en ce qui concerne son humanité. Il est jaloux de Novak dès le moment où il a fait sa percée parce qu’il savait qu’il était meilleur que lui et qu’il le surmonterait », a déclaré Srdan.

Il parle également de la façon dont les médias occidentaux décrivent Novak, les doubles standards et plus, mais vous pouvez lire l’interview (via Google translate) vous-même.

Si vous continuez de parler du retour de Kim Clijsters au tennis professionnel, alors Louisa Thomas a une belle pièce dans Le new yorker.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Rafael Nadal révèle son âge réel (diapo 2).

Une surprise d’anniversaire précoce pour Eugénie Bouchard.

Coco Gauff travaille sur son jeu de tweener.

Travailler sur mon jeu de tweener, comment le regarder? 👊🏾🤪 @rogerfederer @NickKyrgios #tweener pic.twitter.com/kfLkuhbBtt

– Coco Gauff (@CocoGauff) 19 février 2020

Ce qui est à la télé

ATP Rio

EN DIRECT – Amazon Prime Video

ATP – Delray Beach

LIVE – Tennis TV



ATP – Marseille

LIVE – Tennis TV

WTA Dubai

EN DIRECT – Amazon Prime Video

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.