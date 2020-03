Tennis Today: Serena Williams bat le drapeau du tennis sur une autre liste illustre, Naomi Osaka révèle une nouvelle coiffure

Dans Tennis Today, Serena Williams apparaît dans le numéro 100 des femmes de l’année de TIME, Naomi Osaka a une nouvelle coiffure tandis que Marin Cilic est en devoir de couches.

Contenu du site

Il y avait une mise à jour positive d’Andy Murray jeudi alors que l’ancien n ° 1 mondial a révélé qu’il espérait reprendre le combat avant la fin du mois de mars.

Roger Federer est actuellement en arrêt de travail prolongé et beaucoup craignent que cela ne soit le début de la fin pour l’icône suisse, mais John McEnroe insiste sur le fait que vous ne pouvez pas radier le joueur de 38 ans.

Quant à l’action en justice, Johanna Konta est en quarts de finale de l’Open de Monterrey, mais le britannique n ° 1 admet que ce fut un match “inconfortable”.

Et puis champion d’Open d’Australie Sofia Kenin a remporté deux victoires consécutives à Lyon, mais elle a dû économiser une balle de match pour avancer.

Quoi de neuf

Le magazine Time a publié son 100 femmes de l’année Issue et Serena Williams et Billie Jean King arborent le drapeau du tennis.

La liste contient leurs femmes les plus influentes du siècle dernier et seulement quatre athlètes féminines figurent avec Williams et King parmi elles. Bien que King fasse partie de Femmes américaines couverture de l’édition pour 1975.

Williams, cependant, fait la une Édition 2003.

«Au cours de ses décennies de grandeur, Williams a inspiré une nouvelle génération de talents du tennis, des jeunes femmes de couleur qui, comme elle, ont osé se lancer dans ce qui a longtemps été un sport de nénuphar.»

John Millman a révélé qu’il avait joué avec un muscle du mollet déchiré lors de son affrontement à l’Open d’Australie contre Roger Federer au début de l’année.

Au cas où vous oublieriez, Millman a failli bouleverser le 20 fois vainqueur du Grand Chelem alors qu’il détenait un avantage de 8-4 dans le bris d’égalité au cinquième set, mais Federer est revenu en force pour gagner.

“J’ai déchiré mon mollet avant le tournoi et j’ai aggravé un peu le mollet dans ce match”, a-t-il déclaré à la Adelaide Advertiser (abonnement donc via Yahoo! Sport Australie).

“Je suis complètement rétabli maintenant, les deux dernières semaines de la tournée ont essayé de retrouver mes pieds mais ce camp est vraiment arrivé au bon moment et je me sens vraiment bien.”

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Une belle photo de retour de Monica Seles.

TBT cette photo ramène des souvenirs d’enfance heureux 🎾 pic.twitter.com/SDkMT49JkH

– Monica Seles (@ MonicaSeles10s) 6 mars 2020

Daniil Medvedev prêt à grimper parmi les huit premiers pour se qualifier pour les finales ATP de fin d’année.

✋😂 https://t.co/iXhvYmNJDO

– Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) 5 mars 2020

Naomi Osaka a une nouvelle coiffure.

Grand lapin joue. pic.twitter.com/s0FaN73meO

– NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 5 mars 2020

Il y a aussi cette annonce «Dear future me» pour Nike d’Osaka.

Cher futur moi, pic.twitter.com/2wIXpWDL72

– NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 5 mars 2020

Papa Marin Cilic pour la première fois en service de couche (alerte publicitaire sponsorisée).

Ce qui est à la télé

ATP

C’est la semaine des éliminatoires de la Coupe Davis.

WTA Lyon

EN DIRECT – Amazon Prime Video

WTA Monterrey

EN DIRECT – Amazon Prime Video

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.