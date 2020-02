Tennis Today: Serena Williams en vedette aux côtés de Lionel Messi tandis que Venus Williams prend Rafael Nadal en selfie

Dans Tennis Today, Serena Williams joue dans une nouvelle publicité aux côtés de ses collègues sportifs Lionel Messi, Usain Bolt et Michael Jordan tandis que sa sœur Venus vole un selfie avec Rafael Nadal.

N ° 1 mondial Novak Djokovic a été interrogé sur l’absence de Roger Federer et Kevin Anderson du circuit ATP à la suite de revers pour blessure et le Serbe admet qu’il est “vraiment triste” de voir le couple traverser le “traumatisme psychologique” de la chirurgie du genou.

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de tennis au Royaume-Uni et en Irlande. Amazon Prime Video a étendu sa couverture de tennis en direct.

Frais de pourboire un gagnant 9/1, Derek Bilton est à portée de main avec son conseils de paris sur le tennis pour Dubaï, Acapulco et le Chili.

De retour à Djokovic et le vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem a fait un travail léger de Malek Jaziri dans son premier match à la Championnats de tennis hors taxes de Dubaï.

Sur le circuit WTA, l’adolescente Amanda Anisimova a revendiqué un gros cuir chevelu au Open du Qatar tandis qu’Elena Rybakina fait ce qu’elle fait le mieux: gagner des matchs en 2020.

Heather Watson prend également un bon départ en Acapulco alors qu’elle battait Coco Vandweghe, déclarant par la suite: «Je suis juste contente de la façon dont j’ai bien combattu».

Quoi de neuf

Roland Garros a dévoilé son affiche pour le Grand Chelem 2020.

Comme vous le savez peut-être ou non, King Richard est un biopic sur le père de Serena Williams et Venus Williams, Richard, et il montre comment il a entraîné ses deux filles vers la célébrité.

Courrier quotidien a quelques photos de Will Smith, qui jouera Richard, sur le tournage du film.

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Serena Williams joue dans l’annonce GOAT CAMP de Gatorade aux côtés de Lionel Messi, Usain Bolt et Michael Jordan.

Il y a aussi l’hommage de Serena à Kobe Bryant et à sa fille Gianna après leur service commémoratif lundi.

Et puis il y a Vénus en train de faire un selfie avec Rafael Nadal.

Jamie Murray vit la vie dans la ligne rapide et l’aime.

J’ai profité de mon anniversaire, de la Saint-Valentin et d’un après-midi à la maison avant de repartir. #MyTennisLife et la saison 2020 se poursuivent 🎬🎾✈️ @TennisChannel https://t.co/IXuHabgnrc

– Jamie Murray (@jamie_murray) 24 février 2020

Un Nick Kyrgios réfléchi.

Ce qui est à la télé

ATP Dubaï

EN DIRECT – Amazon Prime Video

ATP / WTA Mexique

EN DIRECT – Amazon Prime Video

WTA Doha

EN DIRECT – Amazon Prime Video

