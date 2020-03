Tennis Today: Tennis sur un hiatus, Justin Rose un fan de Roger Federer et Serena Williams stars sur Project Runway

Dans Tennis Today, nous avons toutes les nouvelles des événements ATP Tour et WTA Tour annulés en raison de COVID-19 alors que loin du coronavirus, Justin Rose exprime son admiration pour Roger Federer tandis que Serena Williams est la vedette de Project Runway.

Cela a été deux jours surréalistes non seulement dans le monde du tennis, mais dans tous les domaines de la vie alors que le coronavirus fait des ravages à travers le monde.

le ATP Tour est sur une pause de six semaines après plusieurs tournois suspendus en raison de COVID-19, le patron de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a déclaré: “nous pensons que c’est l’action responsable nécessaire pour le moment”

le Circuit WTA n’est pas allé aussi loin que leurs homologues de l’ATP en annonçant une pause de six semaines, mais ils ont également annulé quelques événements.

Dans l’état actuel des choses, Wimbledon va toujours de l’avant, mais All England Club se prépare à annuler les Championnats de cette année car ils hésitent à jouer derrière des portes closes.

Loin de COVID-19, le super-agent de tennis Patricio Apey s’est entretenu exclusivement avec Tennis365 à propos de son étoile montante Stefanos Tsitsipas.

le Finales de la Coupe Davis Le tirage au sort a eu lieu jeudi et les titulaires, l’Espagne et la Grande-Bretagne, sont dans des groupes difficiles.

La Lawn Tennis Association a perdu le directeur de la performance Simon Timson au profit des géants de la Premier League anglaise Manchester City, rapporte le Courrier quotidien.

«C’est une perte importante, toujours difficile de perdre des gens formidables. Je suis très fier que Simon ait suscité l’intérêt de Man City pour travailler aux côtés de Guardiola et d’autres, c’est une opportunité unique », a déclaré le PDG Scott Lloyd.

Roger Federer a été noté comme une source d’inspiration pour de nombreux athlètes et golfeur anglais et le vainqueur de l’US Open 2003 Justin Rose est le dernier à révéler à Forbes.com qu’il «aime regarder Federer jouer au tennis».

Serena Williams a fait ses débuts sur Project Runway alors qu’elle était juge invitée lors de la finale de la saison.

Dans People.com, elle a parlé de la nécessité d’une mode durable.

“Je pense que ça doit rester”, a déclaré le vainqueur du Grand Chelem à 23 reprises. «Nous devons d’une manière ou d’une autre trouver comment vivre sur cette planète et ne pas la détruire et donc cela me parle vraiment personnellement. Il doit également être intégré au design, car la mode est une grande partie de beaucoup de mauvaises choses qui se produisent et c’est juste la vérité honnête, alors il s’agit de savoir comment créer ces collections qui sont plus durables et qui subissent moins de pression. ce que nous faisons. “

Rester avec la famille Williams et nous savons que c’est un peu tard (!), Mais Venus Williams a parlé à Forbes.com sur le prix en argent égal, ses visions, ses objectifs et son soutien aux autres femmes qui souhaitent avoir un impact.

Et voici Serena Williams sur Extra TV qui parle davantage de son rôle d’invité sur Project Runway.

L’équipe Djokovic rentre à la maison.

Juan Martin del Potro sur la voie du rétablissement.

Lunes. #rehab #gym

?? pic.twitter.com/tDuEmmVucK

– Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 9 mars 2020

Serena Williams et sa fille Olympia :).

