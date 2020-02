Tennis Today: un autre “ nouveau Roger Federer ” nommé, et Maria Sharapova qualifie le journaliste britannique de “ vierge ”

Dans Tennis Today, un autre héritier du trône de Roger Federer est nommé, et Maria Sharapova n’aime pas The Sun et ses journalistes, semble-t-il…

Je suis sûr que c’était impossible à manquer, mais juste au cas où vous l’auriez fait, nous avons couvert l’actualité Maria Sharapova A demissionné.

Et cela a suscité un hommage typiquement brillant de notre homme Kevin Palmer, qui la décrit comme «la reine de cour qui n’a jamais reçu son couronnement.«

Andy Murray pourrait bien sûr être le prochain grand nom à suivre Sharapova dans la retraite forcée, mais on dirait qu’il n’est pas encore prêt à abandonner malgré un autre coup de blessure.

Nick Kyrgios s’est écrasé de l’Open du Mexique, où il était le champion en titre, au premier tour en raison d’une blessure, et il n’a pas été bien reçu par la foule Acapulco.

Mais est-ce qu’il s’en soucie? Eh bien, on lui a demandé, et vous pouvez probablement deviner sa réponse généralement divertissante …

Forbes est devenu la dernière publication à déclarer la sensation italienne Jannik Sinner comme “le nouveau Roger Federer”.

Sinner est le seul joueur de 18 ans parmi les 100 meilleurs joueurs du monde et a remporté la finale de l’ATP Next Gen à Milan l’année dernière.

“Je faisais du ski, parce que d’où je viens, le premier sport est le ski ou les sports d’hiver”, a déclaré Sinner. dans l’article.

«Ensuite, mon père est venu me voir, m’a donné une raquette et j’avais environ 2 ans et demi.

«J’ai joué un peu, mais pas tellement. J’ai juste joué un peu pour profiter de tout. »

«Quand j’avais 7 ou 8 ans, je ne jouais pas pendant une année entière parce que je me concentrais uniquement sur le ski.

«Ensuite, mon père m’a redonné la raquette et je l’ai encore appréciée en jouant au tennis.

«Puis, quand j’avais environ 13 ans et demi, j’ai décidé d’aller à [renowned tennis coach] Ricardo Piatti. ”

Maria Sharapova fait également la une des journaux, comme vous vous en doutez, après avoir annoncé sa retraite.

Beaucoup d’histoires de sa carrière émergent, mais peu aussi divertissantes que d’appeler un journaliste du tabloïd britannique espiègle The Sun «une vierge».

Voici le récit complet ici (Remarque, le lien ne vous emmène pas vraiment au soleil, donc les boycotteurs peuvent se détendre…)

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Tu nous manqueras, Maria…

Dominic Thiem obtient toute la magie…

Alors que David Goffin semblait plutôt prendre ses vacances à Narnia…

Andy Novak Djokovic a partagé une super photo d’entraînement…

