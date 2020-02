Tennis Today: un nouveau contexte pour les réalisations de Novak Djokovic et les discussions sur la fusion Coupe Davis / Coupe ATP confirmées

Dans Tennis Today, si vous pensiez que les réalisations de Novak Djokovic étaient incroyables auparavant, attendez simplement d’entendre ce que son partenaire de double a révélé, et il semble qu’une fusion Coupe Davis / Coupe ATP se produise.

Contenu du site

Novak Djokovic est votre champion de l’Open d’Australie, et quelle brillante finale ce fut aussi contre Dominic Thiem.

Il y avait presque tout. Djokovic a eu un temps mort médical, mais n’a pas été blessé. Cependant, il n’y avait rien de sinistre, comme l’explique l’homme lui-même.

Djokovic a également eu une confrontation avec l’arbitre, mais en attend-il des retombées disciplinaires?

Le Serbe a ensuite révélé après le match que nous n’aurions peut-être pas autant de temps pour profiter de son éclat que nous le pensons. Plans de retraite déjà, «Nole?!

Enfin sur Djokovic, notre homme Kevin Palmer a expliqué pourquoi il pourrait ne jamais obtenir l’amour qu’il veut, même s’il bat le record du Grand Chelem.

Quant à Thiem, il y eut de nouveau un chagrin et il dit qu’il est désespéré pour remporter son premier Grand Chelem alors que les «trois grands» sont toujours actifs.

Son chagrin était d’autant plus palpable que il pouvait localiser le moment exact le match lui a échappé.

Quoi de neuf

Novak Djokovic baigne dans la gloire d’un autre titre du Grand Chelem, mais un nouveau contexte a été offert en ce qui concerne l’ampleur de son exploit.

Le partenaire de Djokovic en Coupe Davis, Viktor Troicki, a expliqué à quel point l’adversaire numéro un mondial a dû surmonter par rapport à ses pairs et comment il a transformé un sport dans son pays.

“Novak a mis notre nation sur la carte avec tout ce qu’il a fait pour notre pays”, a déclaré Troicki, tel que cité par The Hindu.

«Il est la personne la plus célèbre de tout le pays et de la région. Les gens le reconnaissent, les enfants veulent être comme lui. »

«Nous n’avions rien. Il n’y a eu aucune aide de personne, sauf nos parents, qui nous ont donné tout ce qu’ils pouvaient.

«Nous avons dû sortir de la Serbie pour même pratiquer. À l’étranger, les enfants qui avaient tout – entraîneurs, soutien derrière eux, fédérations; nous n’avions rien.

«Nous avons dû tout trouver par nous-mêmes. Cela nous a rendus plus forts et a cru encore plus.

«Beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs n’ont pas réussi, mais nous sommes les chanceux qui l’ont fait.

“Maintenant, le tennis est devenu très populaire en Serbie, probablement le plus populaire [sport] et à cause de Novak, il y a beaucoup d’enfants qui jouent au tennis.

«La Fédération soutient également davantage et nous avons plus de clubs et plus de terrains à jouer.»

Dans d’autres nouvelles, le président de l’ITF, David Haggerty a confirmé ils discutent avec l’ATP au sujet d’une fusion de la Coupe Davis et de l’ATP Cup.

“Nous parlons à l’ATP, nous avons entendu les commentaires des joueurs, nous savons que l’ATP l’a aussi.

«Il serait logique d’avoir un événement qui pourrait être l’épreuve par équipe pour les hommes. Nous avons des discussions et nous verrons ce qui se passe.

“La vision pour moi semble être d’avoir un événement fort et nous sommes très ouverts à cette conversation.”

Il a ajouté que des réunions avaient déjà eu lieu et que la direction de l’ATP était «très certainement» encline à une seule épreuve annuelle par équipe masculine.

“Notre objectif est au cours des prochains mois que nous ayons des discussions sérieuses et voir s’il y a un certain alignement.”

Ce qui est sur les réseaux sociaux

Simona Halep semble être déjà à peu près sur sa déception à l’Open d’Australie.

L’AO a salué son héros.

Caroline Wozniacki au sommet du monde après sa retraite… pendant quelques minutes au moins…

Et la sortie de Rafael Nadal en quart de finale lui a au moins permis de faire du tourisme.

Voir ce post sur Instagram

🤐😜

Un post partagé par Rafa Nadal (@rafaelnadal) le 1 février 2020 à 1h39 PST

Ce qui est à la télé

ATP Montpellier – Tennis TV

ATP Pune – Amazon Prime

ATP Cordoba – Tennis TV

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.