Tennis Today: Wimbledon est prêt à payer un gros montant d’assurance tandis que le jeu de la barbe de Rafael Nadal se renforce

Dans Tennis Today, les organisateurs de Wimbledon devraient soumettre une réclamation d’assurance de plus de 100 millions de livres sterling tandis que Rafael Nadal et Roger Federer dévoileront leurs dernières vidéos #stayhome.

Jour 1 030 000 de confinement / mise en quarantaine / auto-isolement, mais nous sommes là pour garder votre moral avec des nouvelles du monde du tennis.

Commençons par quelque chose qui n’est pas lié au mot «c». Alors que diriez-vous de continuer avec notre Top 10 des comptes à rebours des plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Vous devez cliquer sur le lien pour savoir qui est le n ° 4. Oui, nous sommes d’humeur taquine aujourd’hui.

Que diriez-vous de certains divertissements fournis par Judy Murray comme elle joue dans une vidéo de parodie “Duncan Murray”.

Maintenant, pour quelques nouvelles sérieuses, Le président de Wimbledon, Richard Lewis admet qu’il y a une chance «qu’il n’y ait plus de tennis cette année».

Et voici vos réactions des goûts de Serena Williams, Roger Federer, Andy Murray et plus sur l’annulation de Wimbledon.

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans qui ont acheté des billets pour Wimbledon.

Verrons-nous Roger Federer jouer au tennis de compétition l’année prochaine? Eh bien, il s’est déjà inscrit à un tournoi sur gazon pour 2021.

Et le prix du titre le plus long de la journée revient à la Courrier quotidien.

«Les organisateurs de Wimbledon devraient payer une assurance de 100 millions de livres sterling après avoir souscrit une couverture contre les maladies infectieuses après l’épidémie de SRAS de 2003, le tournoi étant désormais annulé en raison d’un coronavirus»

Nous ne pensons pas que nous devons réellement lire l’histoire après ce titre / résumé.

L’histoire originale est venue de Les temps (abonnement).

Rafael Nadal augmente son jeu de barbe.

Entrée barbe de la veille.

Ensuite, il y a un autre aperçu de la routine de pratique à domicile de Roger Federer.

Un autre aperçu de la routine de pratique à domicile 🧤🧣🎾👊

J’espère que tout le monde est en sécurité et en bonne santé. Reste positif. Reste actif. Soutenez-vous les uns les autres. Nous passerons à travers cela ensemble🙏 #stayhome pic.twitter.com/ZVqMZ2ZpXc

– Roger Federer (@rogerfederer) 2 avril 2020

Nous ne savons pas quoi faire de ce «match de tennis ronflant».

L’entraînement quotidien de Jamie Murray.

Stefanos Tsitsipas sur l’annulation de la saison sur gazon.

Bravo à Pamela Pupkin (Daria Gavrilova).

Entraînement de quarantaine de Pamela Pupkin! pic.twitter.com/nhlmxIsdDu

– Daria Gavrilova (@Daria_gav) 2 avril 2020

Nous avons peur qu’il n’y ait rien à signaler dans les médias dans quelques mois :(.

