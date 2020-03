Tennis: Toms Carbonell dénonce un nouveau vol dans l’un de ses clubs de paddle

L’extenista espagnole Tomás Carbonell, devenu numéro 40 mondial en simple et 22 en double, a dénoncé ce jeudi un nouveau vol dans l’un de ses clubs, le cinquième en trois ans, cette fois dans un club de paddle situé entre Tués y Argentona (Barcelone).

“La situation est déjà compliquée, le club n’a pas de revenus et en plus”, explique-t-il dans sa note. “Société sale, c’est la cinquième fois que nous sommes volés en trois ans”, ajoute-t-il.

“Dans les clubs que j’ai, dans lesquels j’ai été volé au moins trois fois. D’entrer et de détruire toutes les machines, les fenêtres, les coffres-forts, tout. C’est le panorama que je vis et que j’ai”, a déclaré Carbonell à EFE, qui a rappelé qu’il y a dix ans, un gang de criminels est entré chez vous. “Ils sont entrés et m’ont mis un pistolet sur la tête”, a-t-il dit.

“Merci à tous pour votre soutien en ce qui concerne les vols subis, malheureusement j’y suis habitué. Je suis toujours une personne privilégiée, reconnaissante pour tout ce que j’ai accompli, désireuse de continuer à apprendre et à créer de petites entreprises. Rien ni personne ne me fera peur ou ne me chassera de là où je suis.” . Santé !! “, a-t-il ajouté plus tard sur les réseaux sociaux.

