Tennis World Foundation TERRAINS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE KAYAMANDI

Les projets de la Tennis World Foundation ne s’arrêtent pas. Ces derniers jours, le partenariat avec le école primaire à Kayamandi, une banlieue de Stellenbosch, située à environ 50 km à l’est du Cap, en Afrique du Sud, a été officialisée.

L’initiative durera un semestre et offrent deux aspects: non seulement une introduction au tennis, mais aussi un programme sportif générique. C’est fondamental: le tennis peut être très amusant, mais il est très axé sur la technique. Pour cela, l’apprentissage peut être plus long et pas toujours aussi amusant. Ainsi, Tennis World Foundation a choisi de la soutenir avec un programme immédiat plus générique, qui impliquera les 148 enfants de troisième année qui participeront au projet.

Il s’agit d’un véritable programme éducatif, puisque Tennis World Foundation fonctionnera directement à travers le calendrier scolaire.

L’école primaire de Kayamandi occupe une place particulière dans la mission de la Fondation qui est la cervelle de Federico Coppini. Raison?

C’est la structure qui nécessite une intervention majeure, à la fois structurellement et par des efforts humains.

Pour être clair, en ce moment il n’y a pas de permanence dans la planification et l’exécution des cours scolaires, et il n’y a aucun signe d’installations sportives. Les cours ont lieu dans des structures préfabriquées, tandis qu’à l’extérieur, il y a un grand espace ouvert dans le sol, l’emplacement actuel pour les activités de plein air.

De plus, les enfants viennent d’une réalité très difficile. La plupart d’entre eux proviennent du camp de squatters Azania, situé à quelques centaines de mètres de l’école. S’il y a une école qui a un besoin urgent de soutien, eh bien, c’est précisément cela, à Kayamandi.

Quiconque souhaite contribuer aux efforts d’amélioration de l’infrastructure de l’école peut trouver les informations nécessaires sur le site Web de la Tennis World Foundation, mais on peut également apporter un soutien indirect via la TAB Tennis Foundation, l’application qui vous permet de faire un don pour chaque nouvelle fenêtre. ouvert sur votre navigateur (sans frais pour «l’utilisateur final»).

Soit dit en passant, une compétition amusante vient de commencer. Les créateurs de la TAB Tennis Foundation offrent une série de bons Amazon pour les principaux “clickers”. Faites du bien en vous amusant: cela a également été rendu possible grâce à la Tennis World Foundation.