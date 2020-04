Tennis World USA, SQUID et Huawei dans un nouveau partenariat technologique

SQUID App est une société suédoise d’application (Njuice AB) qui s’occupe de la technologie multimédia: c’est en particulier une application d’actualités conçue principalement pour la génération Y qui se concentre sur le contenu. L’une de ses principales caractéristiques est représentée par le fait que le contenu est disponible en plusieurs langues.

L’application a été lancée dans plus de 50 pays à ce jour, avec un accent majeur sur l’Europe et l’Amérique latine. Sur Google Play Store, App Store et Huawei AppGallery, SQUID a reçu de nombreux avis positifs: aujourd’hui, SQUID est également un fournisseur de nouvelles pour Huawei Assistant et Huawei Browser.

Le nouveau partenariat concerne donc notre magazine Tennis World USA et Huawei: “Nous sommes ravis que Huawei nous ait choisi comme partenaire pour fournir aux utilisateurs de leur smartphone le contenu d’actualités le plus intéressant. Notre objectif est d’inciter les utilisateurs à lire plus de journalisme de qualité et en même temps aider les éditeurs à gagner plus de trafic et de revenus” , déclare Johan Othelius, PDG et fondateur de SQUID App.

Grâce à cette application, les nouvelles et le contenu seront disponibles dans 29 langues différentes à travers 43 pays en Europe pour les utilisateurs de smartphones Huawei. Les utilisateurs du navigateur Huawei et de l’assistant Huawei recevront un flux recommandé contenant des informations provenant d’une diversité d’éditeurs et de plusieurs sujets différents.

Le téléchargement du navigateur Huawei est déjà disponible depuis Huawei AppGallery. La technologie Huawei Assistant sera lancée sur de nouveaux modèles Huawei, comme le Huawei P40 lite (que nous avons essayé ces derniers jours, testant la grande efficacité.