TennisCanada débâcle économique si le tournoi de Toronto est suspendu

La crise des coronavirus peut avoir de graves répercussions au-delà de ce qui est strictement sanitaire et le tennis est plus menacé que jamais à l’ère moderne. L’annulation des tournois et l’arrêt des activités mettent en échec toutes les fédérations qui tentent d’anticiper et de proposer des mesures pour atténuer l’impact de la crise sur les plus vulnérables. Mais ce n’est pas facile. La preuve en est l’impasse dans laquelle la Fédération canadienne de tennis (TennisCanada), comme l’a révélé son président-directeur général, Michael Downey, dans une interview pour TSN qui ressemble plus à un appel de détresse qu’à une simple réflexion. La célébration de la Coupe Rogers (un tournoi féminin et masculin sur différents sites et au cours de la même semaine) est une initiative magistrale pour lever des fonds chaque saison, mais la dépendance de l’institution à l’égard des tournois les place dans une situation très préoccupante cette saison.

Le tournoi féminin de Montréal ayant déjà été annulé en raison des restrictions imposées par le gouvernement du Québec, la célébration du tournoi masculin de Toronto est toujours en suspens. “Il est évident que l’événement est clairement en danger. Nous avons mis plus de 25 000 personnes dans le même espace et c’est maintenant impensable. Nous ne savons pas quelle sera la situation du virus dans quelques mois, alors nous gardons espoir”, a déclaré Downey avant de reconnaître la situation critique de TennisCanada. “94% de ce que nous investissons dans le développement du tennis dans notre pays provient de ce qui est généré la semaine de la Coupe Rogers. Nous sommes l’une des fédérations les plus autosuffisantes au monde car nous n’avons pratiquement aucune aide gouvernementale, mais cette situation nous place dans une position de grande vulnérabilité », a-t-il reconnu.

Interrogé sur mesures possibles Posé pour essayer d’amortir ce gâchis difficile, Downey est prudent. “Ça va être une année très difficile. Nous avons déjà coupé notre agenda des événements nationaux et nous devrons en couper beaucoup plus. Nous sommes conscients qu’il y aura une restructuration des effectifs dans notre organisation, il y aura beaucoup de gens qui se retrouveront sans emploi, surtout dans le cas où l’événement de Toronto serait également annulé “, a-t-il déclaré avant de regretter l’impact à long terme que cela aura. “Cela conditionnera notre travail jusqu’en 2023. Nous ne pourrons pas investir au même niveau que nous l’avons fait ces dernières saisons. J’estime que nous perdrons bien plus de 10 millions de dollars si les deux tournois sont annulés, j’espère que le gouvernement pourra nous aider”, dit un Michael Downey désolé, qui voit TennisCanada dans une situation critique.

