Tennys Sandgren bat Fabio Fognini et atteint les quarts de finale

Dans l’une des plus grandes surprises de l’Open d’Australie jusqu’à présent, Tennys Sandgren porte bien son nom en quarts de finale, battant Fabio Fognini en quatre sets. La norme sur Melbourne Arena était phénoménale. Sandgren et Fognini ont tous deux présenté leur incroyable puissance ainsi que leurs capacités défensives. Finissant avec une incroyable volée tombante allongée à la balle de match suivie d’un arc, l’Américain est devenu l’un des huit derniers hommes à disputer. C’est peut-être un nom inattendu dans les huit derniers du tournoi masculin, mais ce n’est pas la première fois qu’il y parvient. Sandgren a également atteint les quarts de finale à Melbourne en 2018 avant de s’incliner contre le sud-coréen Hyeon Chung. Cette fois, son adversaire est Roger Federer.

Tennys Sandgren bat Fognini en quatre sets serrés

Sandgren a réussi à gagner deux sets pour aimer le plomb, et avec un avantage de rupture dans le troisième set, le match semblait terminé. Fognini a prouvé cette semaine, notamment lors de sa victoire au premier tour contre Reilly Opelka, qu’un déficit de deux sets n’est pas insurmontable. L’Italien a riposté dans le troisième, le remportant finalement lors d’un tie-break. Le quatrième set semblait également se diriger vers un bris d’égalité, les deux joueurs se tenant assez régulièrement pour la majorité. Sandgren avait une idée différente. Jouant quatre points sublimes d’affilée sur ce qui devait être le dernier match de service de Fognini, Sandgren a remporté le match, 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2), 6-4. L’Américain a résumé le concours exténuant dans son interview d’après-match, en disant: «Je m’attendais à un combat, et un combat que nous avons eu.»

Une seconde chance à Melbourne

Les similitudes entre la course de Sandgren aux quarts de finale en 2018 et 2020 sont stupéfiantes. En 2018, il a battu la 9e tête de série Stan Wawrinka au deuxième tour avant de se battre contre la 5e tête de série Dominic Thiem au quatrième. Cette année, Sandgren a battu la 8e tête de série Matteo Berrettini au deuxième tour et la 12e tête de série Fabio Fognini deux matches plus tard. En 2018, cependant, il a été battu par Hyeon Chung en quart de finale, une perte qu’il ne veut pas reproduire cette année. Le seul problème avec vouloir aller un match plus loin qu’il ne l’a fait il y a deux ans est l’adversaire qu’il affrontera, Roger Federer. Avec le maestro suisse et la Rod Laver Arena en attente, le prochain match de Sandgren sera sûrement le plus grand de sa carrière.

La course magique de Sandgren en 2018 a été une percée dans sa carrière, menant à d’autres réalisations telles que sa première victoire en tournoi ATP à Auckland en 2019. La course de Melbourne cette année fournira probablement un coup de pouce similaire à l’avenir pour l’Américain. Bien que ce ne soit probablement pas le nom que Federer s’attendait à rencontrer en quart de finale, ce sera toujours un test sévère. En raison de la façon dont Sandgren joue, ne soyez pas surpris s’il saisit l’occasion et donne une course à Federer pour son argent mardi.

