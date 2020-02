Tennys Sandgren décrit ce qu’il a ressenti après la perte déchirante de Roger Federer

Classé 100e, Tennys Sandgren a répété sa magie de Melbourne à partir de 2018 il y a quelques semaines, atteignant son deuxième quart de finale de l’Open d’Australie après des victoires sur Matteo Berrettini et Fabio Fognini. Dans la bataille pour la première demi-finale majeure, Tennys a joué contre le champion de la FIFA 20 fois Roger Federer, offrant l’une de ses meilleures performances jamais et au bord de la victoire contre le n ° mondial.

3. Après trois heures et 31 minutes, la légende suisse a prévalu 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3, repoussant sept balles de match dans le quatrième set et réalisant l’une de ses évasions les plus spectaculaires. déjà. Aux prises avec une blessure à l’aine, Federer n’a pas pu faire grand-chose dans les sets deux et trois, complètement maîtrisé par un courageux Américain avant de retrouver ses coups dans le set numéro quatre pour rester en contact.

Face à une certaine élimination, Federer a effacé ces chances de pause dans le dixième match et le bris d’égalité, en restant en vie et en obtenant un coup de pouce massif devant le décideur où il avait le dessus pour sceller l’affaire et laisser Tennys les mains vides.

En gaspillant une énorme opportunité de battre l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Sandgren avait besoin de temps pour traiter la perte et la rencontre en général, se sentant déçu dans les deux premières heures après l’affrontement, essayant de prendre toutes les choses positives avec son famille, entraîneurs et amis.

Debout au bord du top 50 avec ces points, Tenys tentera de répéter à nouveau la course de Melbourne lors de grands tournois, perdant au premier tour de l’Open de New York face à Steve Johnson dans un autre thriller qui a nécessité le tie-break décisif.

“La première heure ou les deux heures qui suivent le match, vous êtes juste déçu. Vous ne pouvez pas continuellement penser à quelque chose de négatif et vous devez le transformer en quelque chose de positif. Il y avait beaucoup de choses positives à tirer de cette rencontre.

Ma famille, mes entraîneurs et mes amis étaient là pour moi; ils ont tous ressenti pour moi. Ils voulaient s’assurer que j’allais bien, que je prenais les points positifs et que j’étais d’accord avec le fait que je n’ai pas gagné, des choses comme ça. Ils ont été éviscérés pour moi aussi. ”