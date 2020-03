Tennys Sandgren: “Je ne serais pas surpris si le tennis revenait pour le tour de l’herbe”

Joueur de tennis américain Tennys Sandgren Il a avoué au New York Times qu’il ne verrait rien de fou si le circuit de tennis commençait dans la saison de gazon: “Est-ce que la pause tennis importe vraiment plus que la santé de tout le monde? Je pense que l’ATP a pris la bonne décision de tout arrêter le tennis pour nous, nos familles et les fans. Je ne serais pas du tout surpris si le tennis revenait pour la saison gazonnée “, a déclaré le joueur américain qui pense que Roland Garros ne jouera pas non plus.

