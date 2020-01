Tennys Sandgren la reconditionne et répète les quarts de finale à l’Open d’Australie

Deux ans plus tard, il est revenu pour donner la cloche. L’américain Tennys Sandgren retour aux quarts de finale de Open d’Australie après avoir détourné l’italien Fabio Fognini en quatre manches. L’Américain de 28 ans a remporté un affrontement très serré et physique par un score de 7-6 (5), 7-5, 6-7 (2) et 6-4 en 3 heures et 19 minutes de jeu. Dans les moments clés, le Tennessee a été meilleur et plus décisif, démontrant l’idylle qu’il a avec Melbourne. Il sera le rival de Federer ou Fucsovics dans sa quête des demi-finales.

