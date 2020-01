Tennys Sandgren peut-il arrêter la course de Roger Federer? L’Américain joue un grand tournoi au Open d’Australie 2020 et le destin le croisera avec le maestro suisse en quarts de finale de Melbourne. Il n’y a pas de précédent pour ce défi, ce qui rend le match encore plus intéressant.

Tennys (en nomen présage!) S’est avéré bien jouer sur les terrains durs de Melboune Park où, pour la deuxième fois de sa carrière, il a atteint les quarts de finale. L’Américain a montré un tennis très agressif, où la partie physique est fondamentale.

De tous les adversaires rencontrés par Federer à l’Open d’Australie 2020, Sandgren est certainement l’un des plus insidieux. Si le match se joue physiquement, Sandgren peut avoir une chance d’arrêter la course de Federer. Le Suisse a montré un bon niveau de tennis et une bonne forme physique lors des tours précédents, malgré le fait qu’il ait perdu le premier set à la fois dans le match contre John Millman et dans le match contre Marton Fucsovics.

De plus, Federer, 38 ans, devra éliminer les toxines de plus de six heures de jeu accumulées lors des deux derniers matches disputés. Sandgren semblait en excellente condition psycho-physique, avec un niveau constant, souffrant notamment lors du match contre Matteo Berrettini, au deuxième tour, gagné en cinq sets.

En route vers les quarts de finale, en effet, l’Américain a battu Trungelliti, Berrettini, son compatriote Sam Querrey et Fabio Fognini. Federer a vaincu Steve Johnson, Filip Krajinovic, John Millman et Martin Fucsovics. Le Suisse a toutes les compétences nécessaires pour battre Sandgren et atteindre la demi-finale, où il pourrait défier Novak Djokovic, mais son quart de finale sera un match insidieux.

Federer devra limiter la physique de son adversaire, varier son jeu et déplacer Sandgren le plus latéralement possible. Dans tous les cas, ce sera un match à suivre attentivement, où Federer trouvera un adversaire solide et imprévisible.