Tennys Sandgren prêt pour le défi de Roger Federer à l’Open d’Australie

“C’était amusant, non?” Tennys Sandgren, classé n ° 100, a déclaré regarder la foule après sa victoire au quatrième tour à l’Open d’Australie. Fabio Fognini était son adversaire et il était parfois question de savoir qui s’amusait.

Les fans étaient en conflit entre être divertis ou plutôt ennuyés par les représentations théâtrales sur le terrain entre deux talentueux joueurs de tennis. Sandgren a joué un match serré avec un nombre limité d’erreurs pour prendre une avance de deux sets dans la Melbourne Arena.

Il a eu un tas de sets difficiles depuis qu’il a participé à cet Open d’Australie malgré ses trois sets d’affilée lors de son premier tour avec l’Argentin Marco Trungelliti. Il allait ensuite jouer un match féroce et dur avec l’Italien Matteo Berrettini et remporter le vainqueur dans une extravagance en 5 sets.

Au fur et à mesure des rondes, il a rencontré Sam Querrey, gagnant dans un match de 3 sets. Mais rien n’est même venu près d’une performance comme avec l’Italien Fabio Fognini. Sandgren a dû parcourir les 4 sets pour remporter le match de façon spectaculaire sans pénalités possibles ni obstruction aux règles.

L’Italien ferait une pause dans les toilettes lorsque Sandgren pensait que ce n’était pas le bon moment et l’interrogeait avec l’arbitre de chaise. Cela ne semblait pas changer les choses. C’est dans le deuxième set que Fabio Fognini avait arraché sa chemise et avait un temps mort médical.

Mais Sandgren a admis que la fin du premier set avait eu raison de lui, sans parler de Fognini. “C’était vraiment physique. C’est devenu très difficile … Je n’ai pas fait attention à la pause mais je voulais garder mon pied sur le gaz … j’ai juste essayé de rester calme et de rester concentré”, avait déclaré Sandgren.

Il avait remporté le set décisif d’ouverture malgré que Fognini le maintienne plus longtemps à 3, puis à 5. C’était le deuxième set où Fognini a commencé à jouer son jeu classique en frappant les virages et les descentes si doucement. Il n’a pas été en mesure de resserrer son jeu et d’être sur le point jusqu’au troisième set qu’il a remporté dans un bruit sourd d’applaudissements et de bruit de la part de la foule.

Plus la durée du match était longue, meilleure était la performance de Sandgren. Il a produit trois as réguliers et a remporté un rallye de 26 tirs pour remporter le match et passer en quart de finale avec Roger Federer. Tout ce qu’il a pu expliquer sur le rôle de Roger Federer ensuite, c’est que «je suis amplifié.

Je veux jouer. Je veux bien faire. Je ne veux pas prendre le temps sur le terrain pour acquis … “Sandgren sait qu’il n’a pas joué contre de nombreux meilleurs joueurs et a surtout gagné non plus. Federer a été invité à dire ce qu’il pensait de jouer à Sandgren et il a commenté” Il joue très bien.

Il a beaucoup de choses dans son jeu … J’aime comment il se déplace …: Sandgren ne peut que penser à la façon dont sa performance avec Fognini s’est avérée et dit à propos de jouer Federer que “Si je joue assez bien, j’ai un tir.” ..J’ai eu la chance de garder mon rêve et de pouvoir le réaliser … ”