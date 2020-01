Tennys Sandgren tentera de vaincre Federer

Lors de sa troisième participation à un Grand Chelem, il y a un peu plus d’un an, un Américain, qui a répondu au nom de Tennys, a battu Stan Wawrinka en trois manches au deuxième tour de la Open d’Australie. Quatre jours plus tard, en cinq manches, il s’est débarrassé de l’Autrichien Dominic Thiem, pour atteindre les quarts de finale neuf jours après avoir remporté sa première victoire en territoire du Grand Chelem. Tennys Sandgren était l’une des grandes histoires qui naissent et surgissent de façon inattendue. À 26 ans, Tennys Sandgren C’est devenu connu.

Il y aurait ensuite des hauts et des bas, et une nouvelle ronde de 16 à Wimbledon, après avoir pu croiser Rafa Nadal après avoir remporté Sam Querrey, pour prouver qu’il était toujours l’un de ces joueurs que s’il remportait le premier tour, il était clair que c’était à éviter. Et dans cet Open d’Australie, c’est déjà Berrettini ou Fognini qui témoignent du danger. Fruit d’un match très frontal, l’Américain est un gars un peu anarchique au niveau technique qui profite d’un second coup très agressif. Bon défenseur de coin à coin, et désordonné dans les longs échanges, Sandgren devra se battre au prochain tour contre Roger Federer.

“Ce sera très très spécial d’affronter Roger”

D’un autre profil formel bien que partageant intensité, mentalité et gaspillage physique, Sandgren représente un profil similaire à celui de John Millman, bien que son jeu ne se concentre pas tellement sur les faiblesses du rival, répétant beaucoup ses directions, mais attaquant avec beaucoup plus de coups parallèles et regardant les points du deuxième coup. Si Federer trouve un moyen d’ouvrir la piste et de se refermer sur le filet, Tennys est plus imprévisible, perdant le contrôle et les possibilités de rebond, bien qu’il laisse probablement quelques passages à la course.

L’Américain a parlé à la presse de sa carrière dans le tournoi, après avoir battu Fabio Fognini en quatre manches. “Wow, cela signifie beaucoup”, a déclaré Tennys quand on lui a dit que Fognini avait fait l’éloge de son jeu. “Cela signifie beaucoup. Je le respecte beaucoup et son jeu, ce qu’il apporte à la piste. Pour lui, cela signifie beaucoup. Je pense que la différence était de petits détails. Peut-être que j’ai joué un peu mieux en quelques instants , et c’était le jeu. “

Son match contre Federer, une opportunité de rêve, après ne pas avoir pu jouer contre Rafa à Wimbledon. “Ce sera très spécial, très spécial de jouer contre Roger. J’étais très en colère quand j’ai perdu contre Sam Querrey à Wimbledon en huitièmes de finale, parce que j’aurais joué contre Rafa en quart de finale. Cela aurait été très spécial. J’étais un peu contrarié parce que je ne pouvais pas ce jeu. Jouer contre Roger en quart de finale sera vraiment amusant. “

