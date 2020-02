Test Asics Gel Resolution 8

En novembre de l’année dernière, j’ai examiné les dernières chaussures Asics Court FF 2, et depuis lors, elles ont été ma chaussure de tennis de choix en remplacement d’une paire d’Asics Gel Resolution 7 que j’utilisais.

Cependant, en décembre, Asics a lancé le Résolution du gel 8 chaussure avec quelques nouvelles fonctionnalités et j’ai dû les essayer.

J’étais un grand fan de l’itération Gel Resolution précédente, car il s’agit d’une chaussure de tennis extrêmement durable tout en offrant un excellent niveau de confort.

Ce n’est pas un exploit facile et l’une des raisons pour lesquelles je n’ai jamais vraiment aimé la gamme Adidas Barricade. Bien qu’ils aient duré beaucoup plus longtemps que quelque chose comme Nike Vapor, je n’ai jamais pu comprendre à quel point ils étaient inconfortables, et après avoir joué quelques sets, vous ne pouviez pas attendre pour les enlever.

Cela n’a jamais été le cas avec les Gel Resolutions car alors qu’elles étaient assez volumineuses lorsqu’elles étaient allumées, elles étaient légères et s’adaptaient parfaitement à mes pieds.

Alors, comment fonctionnent les nouvelles chaussures Asics Gel Resolution 8 et la nouvelle fonctionnalité Dynawall en fait-elle une nette amélioration par rapport aux 7? Nous allons jeter un coup d’oeil.

À propos de la gamme Asics Gel Resolution 8



Les chaussures sont très importantes, je dois leur faire confiance et la première chose que je recherche dans les chaussures de tennis est la stabilité – la stabilité et le confort. Ce n’est un secret pour personne que je suis un moteur extrême sur le terrain, et avec ces chaussures, je me sens confiant et équilibré pour retourner n’importe quel coup. J’ai mis GEL-RESOLUTION 8 à l’épreuve et la stabilité et l’adhérence sont irréelles, sans aucun doute ASICS a encore dépassé mes attentes. Gael Monfils sur ses nouvelles chaussures de tennis Gel Resolution 8

La Gel Resolution est l’une des chaussures de tennis les plus populaires jamais fabriquées. Plusieurs pros les portent comme Gael Monfils, Johanna Konta, Fabio Fognini et anciennement Novak Djokovic avant de passer à l’Asics Court FF 2.

Ceux d’entre vous qui ont les yeux d’aigle auront également vu Tennys Sandgren en arborer une paire lorsqu’il a failli éliminer Federer à l’Open d’Australie, même si je ne suis pas sûr qu’il soit un joueur sponsorisé.

Vous les verrez également partout sur le circuit Futures et Challenger, et c’est l’une des choses que j’aime chez Asics. Des centaines de pros choisissent de les porter. Nous savons tous que les grandes stars ont des accords de parrainage, mais le fait que les joueurs de rang inférieur et de haut niveau qui n’ont pas ce luxe choisissent des chaussures Asics de leur propre poche témoigne de leur performance en tant que chaussure de tennis.

La ligne Gel Resolution a toujours été la chaussure durable de la marque avec l’un des meilleurs protège-orteils pour les joueurs qui traînent leurs pieds sur le service précis ou sur certains coups. Le Gel Resolution 8 maintient cet angle de durabilité / stabilité mais apporte également de nouvelles fonctionnalités pour augmenter le confort.

Asics Gel Resolution 8 Nouvelles fonctionnalités



Le premier nouvel ajout est une fonctionnalité que Asics appelle DYNAWALL, et vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. Le Dynawall repose sous le médio-pied et est conçu pour allier stabilité et flexibilité.

Cela se fait en utilisant un solide morceau de TPU qui agit comme un corset de sorte que lorsqu’un joueur appuie sur les freins pour changer de direction, la partie supérieure de la chaussure reste au-dessus de la semelle intermédiaire, empêchant le risque de glissement ou de rouler une cheville.

La prochaine nouvelle fonctionnalité est DYNAWRAP qui est essentiellement des pièces textiles plus épaisses dans le système de laçage qui bercent le pied lorsqu’il est serré.

Par rapport à la Gel Resolution 7, la tige a également été repensée avec un nouveau motif en forme d’étoile en PU, conçu pour augmenter la flexibilité de la chaussure.

Le dernier changement est le nouveau modèle de semelle extérieure qui, selon les tests de l’Institute of Sport Science, produit 7,2% de force de freinage dynamique en plus que son prédécesseur, le Gel Resolution 7.

En fin de compte, la chaussure de tennis GEL-RESOLUTION 8 reflète l’engagement d’ASICS à comprendre la mécanique du tennis. Contrairement à la course à pied, qui consiste principalement à se déplacer en ligne droite, le tennis implique de nombreux mouvements différents. C’est notre travail de nous concentrer sur ceux-ci, et chaque nouvelle version porte cela au niveau supérieur. Nous vendons des chaussures de tennis depuis 1952, et comme les styles de jeu ont évolué et sont devenus plus physiques – des rangs professionnels jusqu’au tennis des jeunes – nos chaussures se sont adaptées pour répondre à ces exigences. Tatsuya Ishikawa, chercheuse principale pour le développement de la fonction des chaussures de l’ISS

Voilà les trucs marketing à l’écart, comment fonctionnent-ils sur le terrain?

Test des chaussures de tennis Asics Gel Resolution 8



J’ai testé l’Asics Gel Resolution 8 sur un terrain dur couvert au cours de plusieurs séances de frappe qui ont commencé par un échauffement général et ont progressé pour jouer des bris d’égalité compétitifs de 10 points.

Impressions initiales



Après avoir sorti les chaussures de la boîte, mes premières impressions sur la chaussure étaient qu’elle avait l’air décente. Il était léger, bien fait, une bonne combinaison de couleurs avec le rouge et le bleu, et la tige en PU était très douce et flexible. Plus que la Court FF 2 qui a une sensation de plastique plus rigide car c’est un peu comme une coque qui entoure la chaussette mono.

Je pense uniquement au design; Je préfère le design de la Court FF 2 car il est unique avec cette chaussette mono interne, mais la Gel Resolution 8 plaira probablement à plus de joueurs. Lequel préfères-tu? Faites-moi savoir dans les commentaires.

Confort



J’ai les pieds assez larges, mais la pose de la Gel Resolution 8 n’a pas posé de problème et une fois lacés, mes pieds étaient bien ajustés. Cela était attendu étant donné que je portais auparavant le Gel Resolution 7 sans aucun problème et pour moi, ils correspondent à la taille.

Cependant, pour ceux qui s’inquiètent de la largeur, Asics propose le Gel Resolution 8 dans une option de largeur plus large, ce qui est un excellent ajout.

À part essayer les chaussures quand je les ai eues, je ne leur ai donné aucune effraction avant d’aller au tribunal, et je n’ai eu aucun problème après une première séance en salle de 90 minutes – pas de douleur, de cloques ou de vouloir les retirer dès que possible .

La nouvelle fonctionnalité de laçage que les Asics appellent DYNAWRAP semble fonctionner aussi car ils travaillent les uns contre les autres lorsque vous tirez sur les lacets pour donner une sensation très confortable.

Bien sûr, il a un nom idiot car ce sont essentiellement des morceaux de tissu plus épais qui resserrent la chaussure, mais j’ai le sentiment que cela sera utile pour les joueurs avec des pieds plus fins qui doivent lacer leur chaussure ultra-serré pour obtenir cette sensation leur pied est sécurisé.

Par rapport au Gel Resolution 7, le confort a grimpé d’un cran et je pense qu’il y a plus d’amorti et d’espace à l’avant-pied car la zone des orteils est légèrement plus arrondie.

FlyteFoam est toujours là dans la semelle intercalaire avec l’amorti GEL à l’arrière et à l’avant-pied qui fait un excellent travail pour l’amorti, et vous obtenez une sensation de ressort lorsque vous faites des pas en deux et que vous repoussez au retour.

La stabilité



Les Gel Resolution 8 ont été conçus avec l’aide de Gael Monfils qui est l’un des joueurs les plus sportifs du marché.

Le Français glisse constamment, change de direction et se déplace de manière explosive, donc si les chaussures lui procurent de la stabilité, il est sûr de supposer que pour un joueur de club comme moi, il n’y aura aucun problème.

Beaucoup de clients ont critiqué la résolution 7, car ils avaient parfois l’impression que leur pied était bombé sur le côté de la semelle extérieure lors de changements de direction rapides. Cependant, avec le nouveau DYNAWALL qui solidifie le côté de la chaussure, ce problème a été résolu.

J’ai testé les chaussures à l’intérieur sur un court raisonnablement rapide qui nécessite des mouvements rapides car les pointes sont courtes, et j’ai trouvé la résolution 8 incroyablement stable.

Je ne suis pas beaucoup un slider sur les terrains durs, donc je ne peux pas garantir leur performance dans ce département, mais je me sentais en sécurité dans tous mes mouvements. En sortant des virages sur la défense, je ne me suis jamais inquiété de la sensation de lâche ou de la possibilité de rouler une cheville.

Durabilité



La durabilité des Gel Resolution 8 est difficile pour moi d’évaluer que je ne les ai portés que pour une poignée de séances de frappe, mais jusqu’à présent, ils ne montrent aucun signe d’usure réel.

Asics soutient également cette gamme de produits avec une garantie de semelle extérieure de 6 mois, car il s’agit de l’une des semelles en caoutchouc Asics High Abrasion.

C’est une bonne affaire pour tous ceux qui ont l’habitude de porter des chaussures. Ce n’est pas quelque chose que j’ai jamais utilisé, mais une recherche rapide suggère qu’Asics offre un excellent service client et que la garantie n’est pas remplie de mises en garde, ce qui complique la tâche des clients.

Traction



La semelle extérieure AHAR Plus des Gel Resolution 8 a vu les rainures redessinées qui, selon leur laboratoire, sont façonnées et améliorées pour une meilleure adhérence sur le court, un meilleur contrôle des glissades et une puissance de freinage.

Comme mentionné dans certaines informations marketing, les tests du laboratoire Asics montrent qu’il a un freinage 7,2% meilleur que le modèle précédent.

Je ne sais pas comment cela est testé, mais la traction sur le Gel Resolution 8 est de premier ordre, et j’avais beaucoup d’adhérence sur les courts durs intérieurs.

Cela est bien sûr prévu étant donné que les courts intérieurs sont secs et une texture assez rugueuse qui crée beaucoup de friction, mais j’ai utilisé Nike Vapors, Gel Resolution 7, Asics Court FF 2 et maintenant Gel Resolution 8 sur cette même surface et je pense que le Les 8 offrent la plus grande traction de ces quatre. Je les testerai également à l’extérieur une fois que le temps se sera levé et publierai une mise à jour.

Asics propose également une semelle extérieure en terre battue disponible pour les joueurs qui passent tout leur temps à jouer sur la terre battue. Ma semelle extérieure est la version hardcourt et sera moins efficace sur terre battue en raison de l’espacement entre les rainures.

Poids



Sur ma balance, le poids était de 439g, ce qui les rend 6g plus lourds que l’Asics Court FF 2, les deux étaient de taille US 11, UK Size 10 ou EU 44.

Comme je l’ai dit dans des critiques de chaussures précédentes, vous ne pouvez pas vous attendre à des chaussures de tennis de poids plume car elles ne vous dureront pas 5 minutes avec l’usure qu’elles subissent également.

Les Gel Resolution 8 sont des chaussures de poids moyen, mais comme la Court FF 2 qui se sent plus légère en raison de la chaussette mono serrant le pied, le système de laçage des Gel Resolution 8 donne une sensation très ajustée qui les rend moins maladroites.

Verdict final



J’ai dit que les Asics Court FF 2 étaient les meilleures chaussures sur le marché en ce moment quand je les ai examinées, et je m’en tiendrai à cette déclaration, mais je dois dire que les Gel Resolution 8 sont à la hauteur.

Mettez-les côte à côte, et je suis difficile de choisir un favori. J’aime la chaussette interne des Court FF 2, mais les Gel Resolution 8 offrent un excellent mélange de confort et de stabilité tout en restant légers.

On dirait que j’ai les deux paires à portée de main; si un favori émerge dans un mois ou deux et que je porte continuellement une paire sur l’autre, je mettrai à jour cet avis, mais pour l’instant, tout ce que je peux dire, c’est que ce sont les meilleures chaussures Gel Resolution à ce jour.

Si vous avez porté 4, 5, 6 ou 7 dans cette ligne, vous serez probablement un grand fan des 8, et je m’attends à ce que ce soit un best-seller relativement rapidement.

Avez-vous testé la chaussure Asics Gel Resolution 8? Que pensez-vous de la dernière version? Faites-moi savoir dans les commentaires.

