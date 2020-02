Texte hommage à Novak Djokovic vainqueur de l’Open Australia 2020

Gagnez, quoi qu’il arrive, dans n’importe quel contexte et contre n’importe quel rival. Gagner comme un moyen d’inspirer les gens à travers la planète, de gagner le respect et l’amour que beaucoup lui refusent encore incompréhensiblement, de relever un défi passionnant tel que se surmonter, mais aussi comme une fin: être le meilleur joueur de tennis de l’histoire. Dans un monde de plus en plus résultatiste, les jugements de valeur sommaires sont généralement émis sur la base du triomphe ou de la défaite, à partir de cette ligne mince qui sépare les deux concepts et par laquelle Novak Djokovic voyagez comme le meilleur funambule. La force émotionnelle que le Serbe est capable d’atteindre dénote une détermination claire à continuer d’inscrire son nom avec des lettres d’or dans les annales de l’histoire d’un sport qu’il réinvente et dans lequel il a atteint un statut supérieur après avoir gagné Dominic Thiem dans le Open d’Australie 2020.

Dans certains domaines de la vie tels que le sport, la cohérence mentale d’une personne soumise à la pression la plus insupportable peut être vérifiée. Le tennis est un exercice de torture et de souffrance pour tous ces fous qui consacrent leur vie à défier les limites naturelles de la psychologie entre certaines lignes qui déterminent le champ d’action. Ces lignes attrapent et peuvent tisser un enchevêtrement dans lequel même les meilleurs sont jamais capturés. Cependant, Novak semble démêler tous les pièges qui nous attendent pour continuer à faire quelque chose qui semble prédestiné: gagner. Gagner parce qu’il n’y a pas de trous techniques dans son tennis, gagner parce qu’il a une clairvoyance tactique rarement vue dans l’histoire de ce sport, gagner parce qu’il le mérite, gagner parce qu’il est le meilleur.

Beaucoup tenteront de nuire à leurs succès en disant que ce n’est pas lui qui propose le plus, qu’il n’est pas le joueur qui a un trait déterminant dans son tennis et que dans les derniers tournois du Grand Chelem où il s’est imposé, il l’a fait d’une manière étrange, sans Alharacas, au ralenti, surmontant des moments tendus et donnant le sentiment qu’il n’a pas fait grand-chose pour y parvenir. Ce n’est rien de plus qu’un énorme mérite, tout comme le fait qu’un homme qui a partagé toute sa carrière professionnelle avec Roger Federer et Rafael Nadal, pouvoir montrer 17 titres du Grand Chelem. Comment battez-vous Djokovic? C’est la question qui doit être présente dans l’esprit de chaque rival qui lui fait face, en particulier à Melbourne.

La ville australienne est devenue une deuxième résidence pour le tennis serbe, qui se sent beaucoup plus aimé que d’habitude, soutenu par une communauté serbe fidèle à son idole et où il trouve les conditions idéales pour que son tennis brille. Sa capacité innée à passer de la défense la plus forte et la plus difficile à l’attaque la plus meurtrière est le parfait résumé de son essence de joueur. L’amélioration remarquable de son deuxième service et un travail infatigable pour réduire sa faiblesse dans le réseau, montrent clairement la capacité de travailler et le sacrifice d’un homme qui a l’un des meilleurs revers de l’histoire et qui trace des trajectoires à ses coups qui plus comme des dessins d’un architecte vertueux que des photos d’un joueur de tennis.

Lors d’une nuit magique à Melbourne, Novak a freiné l’élan révolutionnaire d’un Thiem qui se rapproche de la réalisation de l’impossible et a prolongé un Grand Chelem l’hégémonie du Big3. Aucun joueur né depuis 1989 n’a réussi à remporter un titre du Grand Chelem et seulement Stan Wawrinka, Andy Murraet et deux escarmouches de Marin Cilic et Juan Martín Del Potro, ils ont osé défier la puissance établie de trois bêtes de compétition parmi lesquelles Djokovic se démarque ces dernières années. Le Serbe est celui qui a remporté le plus de titres du Grand Chelem ces derniers temps, qui a remporté la tête à tête contre ses rivaux les plus acharnés, le seul qui a réussi à enchaîner quatre titres de cette ampleur et le seul qui a réussi à remporter tous les Masters 1000

Mais au-delà des chiffres, le plus puissant des Novak Djokovic C’est le sentiment qu’il véhicule. Imbattable, imbattable. Le découragement se propage devant les rivaux en vérifiant qu’ils ne peuvent compter que sur les doigts d’une main (et il y en a beaucoup) ceux qui peuvent gagner les Balkans quand il joue à un bon niveau. La science-fiction est ce qui semble être nécessaire pour sortir un homme de sa zone de confort qui se nourrit à la fois de défaites et de déceptions, et que est prêt à terminer sa croisade particulière pour être le meilleur joueur de tennis de l’histoire. Pendant de nombreuses années, il a voulu gagner l’affection des fans; Maintenant, il semble y avoir renoncé et le moteur de sa carrière est de démontrer sa grandeur sur la base des titres et des actes. Un de plus a chuté et à 32 ans, il semble que le compte puisse continuer à se développer sans limite claire. Il ne reste plus qu’à en profiter.

