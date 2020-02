Thailand Open 2020 mettra en vedette des courts roses pour promouvoir la sensibilisation au cancer du sein

Plus tard la semaine dernière, Paradorn Srichaphan, le co-directeur du Thailand Open 2020, qui devait avoir lieu entre le 8 février et le 16 février, avait confirmé que les événements de 275000 $ de la WTA Tour seraient dotés de courts roses afin de sensibiliser le public au cancer du sein.

En dehors de cela, une belle série de ventes de billets serait reçue par la Fondation du cancer du sein du Queen Sirikit Centre, un organisme de bienfaisance fondé, dirigé et soutenu par Sa Majesté la reine Sikrit, la reine mère de Thaïlande.

En fait, le cancer du sein a été le carcinome le plus fréquemment observé chez les femmes, tandis que les femmes ayant des antécédents héréditaires de cancer du sein ou les femmes en âge de procréer tardif ou en période post-ménopausique sont plus sensibles au cancer du sein et chaque année plus de 2,1 millions de nouveaux cas des cancers du sein sont diagnostiqués à travers le monde.

Pendant ce temps, ajoutant que les courts roses sont présentés dans le but de sensibiliser au cancer du sein, y compris la détection précoce qui pourrait éviter une cascade de complications, Srichaphan a déclaré plus tard la semaine dernière: «C’est une cause tellement fantastique et un événement sportif féminin de classe mondiale. , nous voulons faire notre part pour lutter contre une maladie qui affecte tant de femmes dans le monde et ici en Thaïlande.

Les courts ont l’air et jouent bien et nous savons qu’ils verront beaucoup de tennis incroyable au cours de la semaine … Nous avons des joueurs incroyables qui viennent à Hua Hin pour participer et ça va être merveilleux de voir des stars mondiales talentueuses comme Elina (Svitolina) et Sam (Stosur) montant sur nos courts roses accrocheurs ……… ”