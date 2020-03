Thanasi Kokkinakis avait une fièvre glandulaire dans ma compréhension

L’ancien n ° 53 mondial australien Sam Groth espère que son compatriote Thanasi Kokkinakis s’est complètement remis de la fièvre glandulaire et qu’il sera bientôt de retour au combat. Kokkinakis, 23 ans, n’a pas encore commencé sa campagne 2020 car il n’a pas joué depuis la fin de la deuxième place du Tiburon Challenger en septembre 2019.

L’Australien a atteint le rang le plus élevé de sa carrière au 69e rang mondial en 2015, mais malheureusement, ses progrès ont été entravés par des problèmes de santé majeurs et de multiples chirurgies. “Il (Kokkinakis) avait de la fièvre glandulaire, je crois.

Je ne lui ai cependant pas parlé ni entendu quoi que ce soit de lui. Nous aimerions tous le voir sur le terrain “, a déclaré Groth dans The First Serve. Kokkinakis a également passé la majorité de la saison 2019 en marge, car il n’a joué que trois tournois au cours des six premiers mois de la saison.

Après être revenu à l’action en juillet 2019, l’Australien a disputé six tournois au cours des trois prochains mois. Le joueur de 23 ans a récolté quelques résultats notables sur le Challenger Tour au cours de la seconde moitié de la saison 2019 avant de subir un autre revers.