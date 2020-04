Thanasi Kokkinakis pense que Roger Federer sera le plus bénéficiaire

Parmi les nombreuses questions que le tennis se pose, étant l’une des moins importantes, celle qui a été répétée avec une certaine continuité est quel joueur de «Big3» sera le plus affecté par cette pause. Beaucoup sont sortis en disant Djokovic, parce que c’est un moment de jeu idéal pour prolonger son titre en Australie, d’autres ont cru que l’âge pèserait sur Roger Federer, même si sa blessure allait déjà l’éloigner d’une saison et qu’il était impossible de savoir comment il reviendrait. C’est pourquoi Thanasi Kokkinakis Il estime que le Suisse en a été le principal bénéficiaire, mais pas seulement dans cette affaire.

“Il allait prendre ce temps libre et laisser son corps se reposer et devenir fort de toute façon”, a déclaré Kokkinakis à la presse australienne à propos de Roger Federer. “Donc, pour lui, cela ralentit un peu les choses, donc ça l’aide certainement. Je ne sais pas comment vont les genoux de Rafa Nadal mais je pense que celui qui peut le plus blesser cette pause est Djokovic.”

– De plus, Thanasi énumère des raisons supplémentaires de penser comme ça.

“La façon dont il joue n’affecte pas beaucoup son corps. Il rend les choses si faciles et il est vraiment en équilibre avec son mouvement. Il a la capacité de couper des points et de jouer selon ses règles peut-être un peu plus souvent que Rafa et Novak. qu’il peut dicter comment les points vont se développer. “

– Thanasi désigne enfin l’endroit où Roger Federer se déplace le mieux.

“Wimbledon est certainement votre meilleur coup pour plus de titres, alors qui sait, vous ne pouvez pas l’exclure. C’est trop bon et cela fait longtemps. Souvent, dans le passé, lorsque les gens pensaient que c’était fini, il revenait. Il était numéro 1 mondial à 36 ans, donc si vous avez 36 ans et que vous êtes numéro 1 mondial … vous ne pouvez pas douter de légendes ou de champions comme lui. Il vous suffit de les respecter et de voir ce qu’ils peuvent faire. “

