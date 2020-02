Thiago Monteiro envoie Borna Coric emballer. Lajovic et Ruud gagnent

Le Brésilien de 25 ans, Thiago Monteiro, participera au premier quart de finale ATP depuis Hambourg 2018, étonnant la 4e tête de série Borna Coric 6-4, 7-6 en une heure et 45 minutes. Borna n’a pas encore trouvé son rythme en 2020 et Buenos Aires ne sera pas l’événement pour le faire, perdant le service deux fois et volant le service de Monteiro une seule fois pour frapper la porte de sortie au début du tournoi.

Ce fut une bataille intense du début à la fin, avec des serveurs comme acteurs principaux presque tout le temps, offrant aux retourneurs aucune chance de pause dans le deuxième set qui a été décidé avec une mini-pause tardive de Thiago dans le tie-break, celui qui l’a envoyé dans les huit derniers.

Le départ ne ressemblait pas du tout à cela, avec trois interruptions de service dans les cinq premiers matches, deux pour le Brésilien qui a pris une avance précoce contre l’adversaire mieux classé. Monteiro a inscrit un revers dans le deuxième match pour prendre du retard, le retirant au prochain match et ouvrant un avantage 3-2 avec une autre pause dans le cinquième match après une erreur de Coric au filet.

S’installant dans un excellent rythme après cette pause précoce qu’il a connue, Thiago a à peine perdu un point derrière le tir initial, scellant le premier set avec un vainqueur de service dans le match dix pour un 6-4. Comme nous l’avons déjà dit, rien ne pouvait les séparer dans le set numéro deux, avec 12 prises de commandement et 12 points consécutifs remportés par les serveurs lors du tie-break.

Un gaucher a perdu une balle de match à 6-5 suite à un terrible smash, marquant une autre mini-pause au point suivant grâce à une erreur de coup droit de Coric et se déplaçant au-dessus avec un vainqueur de coup droit, remportant l’une des meilleures victoires en sa carrière jusqu’à présent.

Le 3ème tête de série, Dusan Lajovic a dû creuser profondément contre le qualifié espagnol Pedro Martinez, dominant 7-6, 7-6 en deux heures et sept minutes. Dusan a gagné six points de plus que son adversaire, repoussant deux points de set à 4-6 lors du bris d’égalité du premier set et trois autres au 12e match du deuxième set, devançant le jeune 8-6 au breaker pour sceller l’accord. ensembles droits.

Le 8e tête de série, Casper Ruud, a connu une journée beaucoup plus détendue au bureau, renversant Roberto Carballes Baena 6-1, 6-0 en 57 minutes pour réserver la place dans les quarts. Le Norvégien a perdu dix points en sept matchs de service, plaçant la barre très haut et dominant également pour revenir sur 11 matchs consécutifs après cinq interruptions de son décompte.

Casper a pris une pause dans le quatrième match lorsque Carballes Baena a marqué un revers, en produisant un autre à 4-1 grâce à une erreur de coup droit de l’Espagnol et à assurer l’ouverture du match avec une prise à 15 minutes plus tard pour un 6-1.

Il n’y avait qu’un seul joueur sur le terrain dans le deuxième set également, Ruud remontant 5-0 après un coup droit avant de se tenir à 15 pour un bagel et un triomphe parfait.