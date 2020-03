Thiago Seyboth Wild enquêté au Brésil pour violation des règles de quarantaine

Le Brésilien Thiago Seyboth Wild, 20 ans, fait l’objet d’une enquête de la part des autorités locales pour violation présumée des règles de quarantaine en attendant les résultats de son test de coronavirus, selon Globo Esporte. Mercredi, la star montante brésilienne Seyboth Wild a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il avait été testé positif pour le coronavirus.

Le Brésilien, classé n ° 114 au monde, est devenu le premier joueur de tennis à être testé positif pour le coronavirus. Le joueur de 20 ans a reçu les éloges du public du tennis pour son courage à sortir et à révéler publiquement qu’il était positif pour le coronavirus.

Dans une interview avec Globo Esporte, le récent champion de Santiago Seyboth Wild s’est fermement défendu contre les accusations portées contre lui. Le Brésilien a affirmé tout ce temps qu’il veillait à ne mettre personne en danger.

L’ancienne n ° 1 mondiale Lindsay Davenport a fait l’éloge de Seyboth Wild sur Tennis Channel comme elle l’a dit, selon l’AAP: “J’applaudis vraiment Thiago pour sa sortie publique – premier joueur de tennis, ce n’est pas facile. Mais je sais qu’il y a beaucoup de les joueurs traversent beaucoup de choses en ce moment en Italie et en Espagne et en France et je pense que, quand tout cela sera dit et fait, nous allons entendre beaucoup d’histoires presque horribles de beaucoup de ces joueurs de ce qu’ils vivent maintenant.

“Je pense que ce sera un énorme réveil pour tous les joueurs, s’ils n’étaient pas déjà alarmés par ce virus.” Ou pour certains des joueurs qui étaient encore confus quant à la raison pour laquelle les événements de la tournée qui ont été annulés pour le les prochaines semaines aussi. ”