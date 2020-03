Thiago Seyboth Wild est le premier joueur testé positif au coronavirus

Thiago Seyboth Wild, l’un des joueurs les plus prometteurs nés en 2000 avec Felix Auger-Aliassime, est devenu le premier joueur à annoncer publiquement qu’il a contracté un coronavirus. Thiago a remporté le premier titre professionnel à l’âge de 17 ans et a décroché le top 250 à la fin de 2019 après le titre au Guayaquil Challenger.

Après un lent démarrage en 2020, le Brésilien a reçu une wild card à domicile lors de l’événement ATP 500 à Rio de Janeiro, s’inclinant au deuxième tour face à Borna Coric lors du bris d’égalité décisif et se dirigeant vers le premier tournoi ATP 250 à Santiago où il a également obtenu l’invitation.

Ne participant qu’à la sixième épreuve au niveau principal, Thiago a réussi à conquérir le premier titre ATP une dizaine de jours avant d’avoir 20 ans, devenant le 14e joueur actif avec un trophée ATP à l’adolescence et le plus jeune vainqueur de l’arrêt Golden Swing depuis Rafael Nadal en 2005!

Premier adolescent avec le titre depuis Alex de Minaur à Sydney 2019, Thiago a rejoint la liste exclusive avec Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Alexander Zverev et huit autres joueurs capables de remporter le titre avant le 20e anniversaire, ajoutant 250 points à son décompte et se rapprochant de la place dans le top 100 avant une évasion de coronavirus qui a stoppé l’action du tennis au moins jusqu’en juin.

“Hé, les gars. Je voulais juste vous faire savoir que j’ai contracté le COVID-19 mais je me suis auto-isolé la semaine dernière. Je me suis bien occupé de moi-même et j’ai suivi les instructions du médecin. C’est un rappel pour vous tous de rester à la maison, de prendre soin des personnes que vous aimez et de nous aider tous à ne pas propager cette maladie. Restez à la maison et restez en sécurité. ”