Thiago Seyboth Wild et Alejandro Davidovich Fokina Square Off

Cela a commencé comme un match régulier au premier tour. Deux jeunes stars se disputent de précieux points de classement et des prix en argent. Sans surprise, la foule était derrière le Brésilien Thiago Seyboth Wild, qui a remporté le titre de l’US Open en simple garçons en 2018. L’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, qui a joué l’année dernière lors des NextGen Finals, a été choisi pour incarner le méchant pantomime.

La tension monte sur les tours de l’espagnol

Le # 206 mondial Seyboth Wild a commencé le match avec brio, cassant Davidovich Fokina lors du premier match du match, même s’il lui a fallu huit égalités et sept points de rupture pour le faire. Cela a donné le ton à une vraie bataille d’un match et, ce qui est important, a immédiatement impliqué la foule.

Le jeu de l’Espagnol peut être assez flashy et spectaculaire. Son usage intensif de coups de feu a commencé à liquider les indigènes de Rio. Wild a servi pour le premier set à 5-4 mais a été brisé par l’amour, gagnant encore plus la colère de la foule. Cela a été amené à un point culminant quand à un moment clé du match suivant, Davidovich Fokina a gagné un point via l’utilisation d’un service sous les bras.

Bien qu’il s’agisse d’une tactique parfaitement légitime dans un match de tennis, l’utilisation du service sous les bras est souvent considérée comme un truc ou, à tout le moins, quelque chose pour attraper délibérément votre adversaire. Essayer cela contre un jeune Brésilien, à Rio de Janeiro, dans un match de nuit avec des températures élevées, n’était peut-être pas le geste le plus sage de Davidovich Fokina.

Cependant, l’Espagnol a remporté ce premier set 7-5. Donc, la tactique a clairement fonctionné pour le faire avancer, mais cela a fait de lui l’ennemi numéro un sur le court principal de Rio.

Le public du Rio Open fait connaître ses sentiments

Pour le reste du match, la foule de Rio a applaudi chaque vainqueur de la raquette de leur homme. Ils ont également applaudi les erreurs non forcées, les doubles fautes et tout ce que l’Espagnol a fait de mal.

À son immense crédit, Davidovich Fokina a de nouveau riposté lorsque Wild a servi pour l’ensemble. Puis, à 6-5 *, l’Espagnol s’est retrouvé avec trois balles de match pour sortir de l’arène avec une victoire vitale. Le premier a été sauvé avec un énorme cordon de filet. Le deuxième était un coup de poing un-deux bien exécuté sur le service.

Mais le troisième, Davidovich Fokina a attaqué en avant pour chasser une volée de baisse et a presque démantelé le filet, et lui-même, dans le processus. Son tir était long et il semblait un homme vaincu, couché, recouvert d’argile rouge, un enchevêtrement de filet et de l’équipement de tennis Diadora.

Le deuxième set tie-break

Le point culminant du drame est vraiment venu dans le bris d’égalité du deuxième set.

Wild a profité de l’élan pour sauver ces balles de match pour prendre une avance rapide dans le bris d’égalité. Lorsque Davidovich Fokina a mis un service dans le filet, la foule de Rio a explosé de joie. Cela a conduit l’Espagnol au bord du gouffre. Des gestes à la foule et des gestes à l’arbitre ont été faits pour essayer de procurer un peu de paix au jeune de 20 ans. Puis il a ajouté un autre service sous les bras.

Wild s’est plaint à l’arbitre qu’il n’était pas prêt. La foule était apoplectique de rage faisant un énorme bruit et dirigeant sa colère directement sur le jeune Espagnol. L’arbitre a semblé un peu perdu par la situation mais a repris suffisamment de contrôle pour voir Wild prendre le deuxième set et forcer un décideur après près de trois heures.

