“ Thiago Seyboth Wild étant positif pour le coronavirus sera un signal d’alarme pour tous les joueurs ”

L’expert en tennis de la chaîne Tennis Lindsay Davenport a applaudi le Brésilien Thiago Seyboth Wild pour avoir révélé publiquement qu’il avait été testé positif pour le coronavirus. Mercredi, la star brésilienne montante Seyboth Wild a révélé sur son compte Twitter qu’il était en situation d’isolement après avoir contracté le coronavirus.

Le n ° 114 mondial Seyboth Wild a joué pour la dernière fois en Australie plus tôt ce mois-ci, lorsque le Brésil a affronté l’Australie en égalité en Coupe Davis. Davenport pense que ce sera un “énorme réveil pour tous les joueurs” et elle craint que le pire ne soit encore à venir.

“J’applaudis vraiment Thiago pour sa sortie publique – premier joueur de tennis, ce n’est pas facile”, a déclaré Davenport à Tennis Channel, comme l’a révélé l’AAP. “Mais je sais qu’il y a beaucoup de joueurs en ce moment en Italie, en Espagne et en France et je pense que, quand tout sera dit et fait, nous allons entendre beaucoup d’histoires presque horribles de beaucoup de ces les joueurs de ce qu’ils traversent en ce moment.

“Je pense que ce sera un énorme réveil pour tous les joueurs, s’ils n’étaient pas déjà alarmés par ce virus.” Ou pour certains des joueurs qui étaient encore confus quant à la raison pour laquelle les événements de la tournée qui ont été annulés pour le les prochaines semaines aussi.

“Ça va être vraiment difficile. Je ne pense vraiment pas qu’il soit le seul joueur à l’avoir. Nous avons tellement de joueurs partout dans le monde.” Tous ces pays qui luttent si vitalement en ce moment. “Seyboth Wild, 20 ans, a remporté son premier titre ATP plus tôt ce mois-ci à Santiago et a atteint le rang le plus élevé en carrière de n ° 113 dans le monde.