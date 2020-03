Thiago Seyboth-Wild, joueur de tennis positif pour le coronavirus

Tôt ou tard, cela devait arriver. Le tennis n’est pas étranger à l’évolution de la vie et coronavirus Il a déjà trouvé sa première victime confirmée dans le monde de la raquette. Après quoi Bernard Tomic a souligné il y a une semaine qu’il ressentait tous les symptômes et allait être mis en quarantaine, Thiago Seyboth-Wild Devient le premier joueur de tennis à avoir été testé pour le coronavirus et le résultat a été positif. L’Australien n’a pas pu passer le test, mais Seyboth a ressenti tous les symptômes et a décidé de se soumettre au test afin de pouvoir vérifier l’état de santé de tous ceux qui étaient avec lui ces derniers jours.

Il faut se rappeler que ce Brésilien de 20 ans classement actuel de 114 ATP, est l’un des joueurs les plus prometteurs du circuit mondial et a surpris le monde en se proclamant champion du monde ATP 250 Santiago du Chili 2020 il y a quelques semaines seulement. Sa dernière apparition a eu lieu dans la cravate de Coupe Davis 2020 qui a mesuré le Brésil avec l’Australie dans les terres océaniques. Là, il a joué John Millman un match disputé qu’il a perdu en trois sets. Dans la vidéo partagée par Thiago sur les réseaux sociaux, il précise qu’il a été isolé pendant une semaine à la maison, suite aux recommandations des médecins, mais ne donne pas de détails sur l’étendue des maux causés par le COVID-19.

L’annonce du joueur brésilien est intervenue quelques heures seulement après que le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré que le coronavirus était “une grippe”, qu’il n’avait pas l’intention de fermer des écoles ou de prendre des mesures drastiques car il n’est dangereux que pour les personnes âgées. Il faut souligner le message clair qu’il envoie Thiago Seyboth-Wild dans son apparence sur l’importance de prendre soin de soi et de rester à la maison. “Ce virus est très grave. Restez à la maison et évitez tout contact avec d’autres personnes.” Nous devrons être conscients de l’évolution d’un joueur qui nous a fait vibrer il y a quelques semaines avec son jeu et qui rétrécit désormais le cœur de tous les fans avec cette nouvelle.

Restez en sécurité pic.twitter.com/rshLHLOTqY

– Thiago Seyboth Wild (@thiagoswild) 25 mars 2020

