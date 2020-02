Thiago Seyboth Wild peut-il faire de 2020 une année révolutionnaire?

Le Brésilien Thiago Seyboth Wild renvoie le ballon lors de son match de tournoi ATP World Tour Rio Open 2020 contre le Croate Borna Coric au Jockey Club de Rio de Janeiro, Brésil le 20 février 2020. (Photo de DANIEL RAMALHO / .) (Photo de DANIEL RAMALHO / . via .)

Alors que nous entamions l’intersaison après 2019, on ne pouvait s’empêcher d’être optimiste que Thiago Seyboth Wild, âgé de 19 ans, commencerait 2020 à chaud. Si Seyboth Wild pouvait maintenir le niveau qu’il commençait à montrer sur une base cohérente, alors il pourrait commencer 2020 avec une poussée pour atteindre le top 100 mondial.

Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. En fait, Seyboth Wild a connu un début d’année assez cauchemardesque. Cependant, les choses s’améliorent une fois de plus après sa performance lors de l’ATP 500 à Rio de Janeiro.

Thiago Seyboth Wild Strong termine en 2019

On peut retracer les origines de la course de Seyboth Wild fin 2019 à un match du troisième tour en septembre dans le Challenger de Buenos Aires contre Agustin Velotti. Dans ce match de terre battue, Seyboth Wild était clairement le meilleur joueur avec les coups de fond beaucoup plus gros qui auraient dû, théoriquement, frapper Velotti.

Cependant, Velotti a utilisé la variété et la consistance erratique de Seyboth Wild par rapport à la ligne de base pour frustrer grandement le Brésilien, prenant finalement le match en trois sets. Pourtant, en réfléchissant au match, on ne pouvait s’empêcher de sentir que Seyboth Wild était proche. S’il pouvait un peu freiner ses coups de fond, il allait être un joueur très dangereux.

À partir de l’argile du Lima Challenger en octobre, Seyboth Wild a commencé à se transformer en un joueur effrayant qui se cachait sous la surface. À Lima, il a effectué une course vers les quarts de finale qui comprenait des victoires sur Marco Cecchinato et Andrea Collarini avant de finalement tomber à Juan Pablo Varillas.

Seyboth Wild a ensuite remporté le Guayaquil Challenger sur les courts en terre battue de Guayaquil, en Équateur. Seyboth Wild n’a perdu qu’un set tout le tournoi et a remporté cinq victoires consécutives contre des courtisans en terre battue de plus haut niveau: Thiago Monteiro, Jozef Kovalik, Francisco Cerundolo, Juan Pablo Varillas et Hugo Dellien. En fait, lors de la finale contre Dellien, Seyboth Wild n’a perdu que quatre matchs.

Dans une interview avec Josh Meiseles de AtpChallengerTour.com, Seyboth Wild a déclaré: «… Je ne peux même pas décrire les sensations pour le moment. Ce n’est que le début de quelque chose que je planifie depuis si longtemps. Je suis sûr que si je continue à travailler dur et à rester sur la bonne voie, je continuerai à gagner. “

Et Seyboth Wild a pu porter cet élan sur terre battue dans le Montevideo Challenger pour terminer la saison 2019. En éliminant Juan Pablo Ficovich, Yannick Hanfmann, Federico Coria et Dellien, Seyboth Wild s’est qualifié pour les demi-finales sans perdre un set. Cependant, tout le tennis l’a finalement rattrapé contre Jaume Munar, un grinder régulier. Munar a battu Seyboth Wild en trois sets.

Ce qui a permis au jeu de Seyboth Wild de se rapprocher de cette séquence, c’est son coup droit. Utilisant suffisamment de topspin pour donner suffisamment de marge à ses coups droits, tout en obtenant une vitesse de tête de raquette suffisante pour assurer une vitesse élevée, son coup droit est devenu une arme massive que de nombreux joueurs ne pouvaient pas gérer efficacement.

Avec l’élan d’une formidable fin de 2019 propulsant Seyboth Wild en avant, il semblait que l’intersaison arrivait à un mauvais moment pour le Brésilien. Pourtant, on s’attendait, avec un peu de temps libre, à travailler davantage sur les lacunes de son jeu, comme un revers qui pourrait encore utiliser le travail, que Seyboth Wild commencerait en 2020 à chaud.

Pourtant, parfois, les attentes ne correspondent pas à la réalité.

Début difficile jusqu’en 2020

Seyboth Wild a commencé 2020 avec trois défaites consécutives. Sa défaite en qualification pour l’Open d’Australie contre Peter Gojowczyk était compréhensible, car le jeu de Seyboth Wild n’avait vraiment fleuri que sur des terrains en terre battue jusqu’ici. Et la défaite dans les qualifications de Cordoue contre Varillas s’explique également, étant donné le propre parcours de Varillas à la fin de la saison dernière.

Pourtant, la perte prise en sandwich au milieu de ces autres résultats était inquiétante. Affrontant le numéro 358 mondial Hernan Casanova dans le Challenger de Punta del Este, Seyboth Wild est tombé. Casanova a remporté le troisième set 6-1, un résultat assez choquant.

Seyboth Wild s’est rendu à l’événement ATP 500 sur terre battue de cette semaine à Rio de Janeiro. Pourtant, son jeu à Rio a donné aux supporters quelques raisons d’espérer.

Le premier tour de Rio a comporté une confrontation entre Seyboth Wild et Alejandro Davidovich Fokina, 20 ans. Cela ressemblait à un référendum sur la position de Seyboth Wild par rapport à quelqu’un de son âge.

Dans un match d’une durée de 3 heures et 51 minutes, Seyboth Wild a réussi à dépasser Davidovich Fokina 5-7, 7-6 (3), 7-5. Ce n’était que la deuxième victoire de la carrière brésilienne au niveau de l’ATP Tour, après avoir battu Elias Ymer au premier tour de Sao Paolo la saison dernière. Seyboth Wild a dû sauver trois balles de match à * 5-6 (0-40) dans le deuxième set.

Étant donné le début de la saison, il aurait été facile pour le Brésilien de se mettre à terre et de s’en aller doucement dans le même match. Il faut dire que le public local l’a vraiment aidé à franchir la ligne, le ramassant quand il était à terre. Cependant, la foule n’est pas celle qui joue et Seyboth Wild devait encore jouer avait un niveau élevé et faire preuve d’une endurance extraordinaire pour gagner celui-ci.

Au tour suivant contre Borna Coric, Seyboth Wild était dans un match tout aussi serré, mais s’est retrouvé du mauvais côté de celui-ci. Coric a battu Seyboth Wild 6-3, 1-6, 7-6 (5). Seyboth Wild n’a réussi à convertir aucun de ses quatre points de rupture dans le troisième set et n’a pas fait face à un point de rupture lors de ses dix derniers matchs de service.

Même dans la défaite, il faut admirer comment Seyboth Wild a résisté de * 4-0 dans le bris d’égalité du dernier set pour revenir à * 4-4. Le coup droit du Brésilien était de classe mondiale tout au long des deux matches et il a donné au monde un pic dans le niveau qu’il avait montré lors des Challengers de fin de saison la saison dernière.

Pourtant, finalement, ce n’était pas suffisant. Et peu importe à quel point le match de Coric était proche, il compte toujours comme une perte et porte le record de Seyboth Wild sur la saison à 1-4.

Quelle est la prochaine étape pour Thiago Seyboth Wild?

Alors, où va Seyboth Wild à partir d’ici? Rio se sentait comme un sac mixte. D’une part, c’était formidable pour Seyboth Wild d’obtenir sa deuxième victoire ATP et il a montré qu’il pouvait concourir à ce niveau. D’un autre côté, gagner un match et se rapprocher en une seconde n’équivaut pas exactement à «courir» lors du tournoi.

Le statut de Seyboth Wild pour Santiago la semaine prochaine est actuellement incertain. Cependant, il faut s’attendre, malgré tout, à ce que Seyboth Wild redescende bientôt au niveau Challenger. Ce sera bien car, compte tenu de sa forme à Rio, il devrait vraiment prospérer dans les prochains Challengers de terre battue. Pourtant, la récente perte de Casanova reste préoccupante. Est-ce que le public a poussé Seyboth Wild à son niveau à Rio ou peut-il continuer à reproduire ce niveau ailleurs, comme il l’a fait à la fin de la saison dernière?

Il est important de se rappeler que Seyboth Wild n’a que 19 ans. Il a beaucoup de temps pour devenir le type de joueur qu’il a le potentiel d’être. Il est important de ne pas tirer de conclusions basées sur quelques correspondances. Ce n’est que février, après tout.

Seyboth Wild a un coup droit explosif, un premier service puissant et un bon mouvement. Le ciel est vraiment la limite.

Le Brésilien a déclaré à Meiseles plus tard dans l’interview après son titre à Guayaquil: “Je pense que si je continue à travailler et à regarder vers de plus grandes choses, j’aurai de meilleurs résultats.”

Les meilleurs résultats ne sont pas encore arrivés en 2020 pour Thiago Seyboth Wild. Pourtant, si son niveau à Rio est une indication de la direction que prend son jeu, alors 2020 pourrait encore être la saison de percée de Seyboth Wild ATP Tour.

Photo principale:

Intégrer à partir de .