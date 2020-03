Thiago Seyboth Wild, premier joueur de tennis professionnel à confirmer qu’il a été testé positif au coronavirus

La star de Next Generation Thiago Seyboth Wild est devenue le premier joueur de tennis professionnel à révéler qu’il a contracté le coronavirus.

Le Brésilien de 20 ans, qui a remporté son premier titre ATP Tour à l’Open du Chili début mars, a fait la révélation via les réseaux sociaux.

Restez en sécurité pic.twitter.com/rshLHLOTqY

– Thiago Seyboth Wild (@thiagoswild) 25 mars 2020

“Salut les gars. Je voulais juste vous dire que j’ai contracté le COVID-19 mais je me suis auto-isolé la semaine dernière. Et je prends soin de moi et suis les instructions du médecin.

«Ce n’est qu’un rappel pour vous tous de rester à la maison, de prendre soin des personnes que vous aimez et de nous aider tous à ne pas propager cette maladie.

“Restez à la maison et restez en sécurité.”

