Thiago Seyboth Wild rejoint Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic sur une liste spéciale

Thiago Seyboth Wild a été l’un des joueurs les plus prometteurs nés en 2000 avec Felix Auger-Aliassime, remportant le premier titre professionnel à l’âge de 17 ans et se classant parmi les 250 premiers à la fin de 2019 après le titre dans Guayaquil Challenger.

Après un lent démarrage en 2020, Thiago a reçu une wild card à domicile lors de l’événement ATP 500 à Rio de Janeiro, s’inclinant au deuxième tour face à Borna Coric lors du bris d’égalité décisif et se dirigeant vers le tournoi inaugural ATP 250 à Santiago où il a également obtenu le invitation.

Ne participant qu’à la sixième épreuve au niveau principal, Thiago a tout fait pour conquérir le premier titre ATP quelques jours après avoir eu 20 ans, devenant le 14e joueur actif avec un trophée ATP à l’adolescence et le plus jeune vainqueur de l’arrêt Golden Swing depuis Rafael Nadal en 2005!

Premier adolescent avec le titre depuis Alex de Minaur à Sydney 2019, Thiago a rejoint la liste exclusive avec Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Alexander Zverev et huit autres joueurs capables de remporter le titre avant l’âge de 20 ans, ajoutant 250 points à son décompte et se rapprochant de la place dans le top 100 avant une évasion de coronavirus qui a arrêté l’action du tennis au moins jusqu’en avril.

Au premier tour, le Brésilien a battu Facundo Bagnis 6-1, 3-6, 6-1 en une heure et 46 minutes pour la troisième victoire de l’ATP, repoussant sept occasions de pause sur huit et marquant quatre pauses pour contrôler le rythme. dans les ensembles un et trois.

Le jeune était sur une lancée dans le premier match, servant bien et gagnant des pauses dans les matchs quatre et six avant de sécuriser le set avec un coup droit à 5-1. Bagnis a élevé son niveau dans le deuxième set, forçant une erreur de l’adversaire dans le deuxième match à se déplacer devant et repoussant deux chances de pause à 5-3 pour le sceller avec un vainqueur de service, avec le troisième set pour décider du vainqueur.

Les retourneurs ont eu leur chance dans les cinq premiers matchs du set final et c’est le Brésilien qui les a saisis, réalisant des pauses dans les matchs deux et quatre pour courir devant et se hisser au sommet avec un as à 5-1 pour la place dans le 16 derniers.

Au deuxième tour, Seyboth Wild a évincé la 5e tête de série Juan Ignacio Londero 7-6, 6-4 en une heure et 45 minutes pour le premier quart de finale ATP. Le jeune a perdu 18 points en 11 parties de service, sans jamais faire face à un point de rupture et voler le service de Londero une fois sur six occasions de sceller l’affaire en deux sets après une bataille divertissante.

Seyboth Wild n’a connu qu’un seul match de service difficile à 2-2 lors du premier match, se tenant fort dans les matchs restants et exerçant une pression constante sur l’Argentin. Juan Ignacio a repoussé les trois chances de pause dans le premier match, y compris deux points de set à 5-6 qu’il a effacés pour établir un tie-break, créant un point de consigne là-bas avec un gagnant de service.

Thiago l’a sauvé avec un as avant de perdre le point suivant au service, offrant le deuxième point de set à Londero qui n’a pas pu le convertir, pulvérisant une erreur de coup droit à 7-7 et perdant le set après un revers de la ligne gagnante du Brésilien .

Seyboth Wild a perdu six points en cinq matchs de service du deuxième set, assurant une pause dans le troisième match avec un coup droit puissant sur la ligne et se déplaçant au-dessus avec un vainqueur de service dans le dixième match pour un meilleur résultat en carrière.

En quart de finale, le champion de Rio de Janeiro Cristian Garin a dû abandonner après avoir perdu le premier set, propulsant Wild en demi-finale où il a affronté le troisième Argentin en quatre matches. Thiago a eu besoin d’une heure et 19 minutes pour renvoyer Renzo Olivo 6-1, 6-3, repoussant les trois chances de pause et dominant également pour créer 14 opportunités, convertissant quatre pour contrôler le tableau de bord et passer à la première finale de l’ATP.

Là, le monde non. 182 est devenu le premier joueur né en 2000 avec un titre ATP (Felix Auger-Aliassime a perdu les cinq finales), battant le champion de Buenos Aires Casper Ruud 7-5, 4-6, 6-3 en deux heures et 16 minutes. Thiago a tiré 17 as et a sauvé huit des 11 occasions de rupture pour limiter les dégâts dans ses matchs, gardant ses nerfs sous la surface dans le plus grand match de sa carrière jusqu’à présent.

Ruud s’est cassé quatre fois, prenant du retard au début du set final et ne prenant que trois points au retour pour pousser le Brésilien au-dessus de la ligne d’arrivée, ne réussissant pas à terminer le Golden Swing avec deux titres à son actif. Le match a débuté avec trois pauses consécutives et Casper en a saisi deux pour une avance rapide, perdant cinq chances de plus lors du retour dans le cinquième match avant que Thiago ne revienne au niveau du score à 3-3 avec un vainqueur de retour.

Le Brésilien a effacé deux occasions de pause dans le septième match avec les gagnants, assurant l’ouverture du match cinq matchs plus tard lorsque Ruud a pulvérisé une erreur de coup droit pour le remettre à son adversaire 7-5. Le Norvégien a augmenté son niveau dans le set numéro deux, perdant sept points en cinq matchs de service et augmentant la pression sur Seyboth Wild, gagnant une pause à 4-4 lorsqu’un adolescent a envoyé un long coup droit et a conclu le set avec trois vainqueurs dans le dixième match. pour mettre en place un décideur.

Là-bas, Thiago était de retour à son meilleur niveau, dominant avec son service solide et ses coups de fond et obtenant une pause dans le deuxième match suite à une erreur de coup droit coûteuse du Norvégien qui l’avait envoyé devant. Servant pour le titre à 5-3, Thiago a décroché trois gagnants pour sceller l’accord et décrocher son premier trophée ATP, le premier parmi tant d’autres s’il continue d’améliorer son jeu déjà solide.