Thiem a besoin de trois sets pour vaincre la 341e au monde

Il semblait que ce serait une botte placide Rio de Janeiro pour la quatrième raquette mondiale, l’Autrichien Dominic Thiem. Mais rien n’est plus éloigné de la réalité. Et est-ce l’invité brésilien Felipe Meligeni Rodrigues Alves Cela a rendu les choses très difficiles pour Vienne. Thiem a vu comment son adversaire est sorti au deuxième tour et a forcé un troisième set dans lequel il manquait d’essence et l’Autrichien s’est clairement imposé. Le résultat final a été 6-2, 4-6 et 6-1, avec lequel Thiem accède au deuxième tour où il mesurera avec l’Espagnol Jaume Munar.

