Thiem bat Zverev et Djokovic sera mesuré par le titre

Dominic Thiem Il a accompli, encore une fois, l’avant-dernière étape, dans sa guerre particulière pour élever son premier majeur en tant que joueur de tennis professionnel. Il l’a fait en battant Alexander Zverev en quatre manches, après avoir abandonné le premier set et fini de retracer toutes sortes de situations – tactiques, mentales et de tennis – pour rencontrer Novak Djokovic, propriétaire absolu du Open d’Australie, qui domine 2-1 en face à face au Grand Chelem.

Il y a de nombreuses variables qui apparaîtront dans une demi-finale qui est en quelque sorte un tournant implicite dans la carrière des deux joueurs. C’est pourquoi, en grande partie, dans l’interprétation et la manipulation de tous ces facteurs, le jeu est ébloui, aussi parce que les styles de jeu ne se marient pas si bien pour imaginer un jeu dynamique au tennis, appréciant qu’il s’agit avant tout d’un match psychologique. C’est un combat de deux joueurs avec lui-même et qui peut gérer tout ce qui se passe sur la piste et se passe dans leur tête jouera plus libéré dans la majeure partie du jeu mais, plus important encore, dans les points importants.

À partir de ce deuxième paragraphe, le premier set et les deux bris d’égalité subséquents, fixés par Dominique, sont expliqués. L’affrontement commence tactiquement et émotionnellement affectant l’Autrichien, qui ne trouve pas de rythme de frappe, de position sur le terrain ou de sélection de tir typique d’un joueur qui a mérité l’initiative également sur des terrains durs. C’est Zverev qui mettra les premiers mètres entre une lucidité avec le premier service et une position sur la piste, loin de la ligne de fond, sur laquelle soutenir sa défense et la tension avec laquelle il veut jouer la balle.

C’est ce premier set qui pénalise la lenteur avec laquelle Dominic interprète les conditions atmosphériques – jeu très lourd -, les caractéristiques de tennis de son rival ou le butin qui est en jeu. Et dans cette équation, l’Autrichien a du mal à trouver cette fluidité et ce naturel pour diriger l’Allemand et trouver des espaces à approfondir. De l’autre côté, Sascha se sent plus calme, constate que son allure modérée et sa position sur la piste confondent son rival et que son premier service, un arsenal de bombes, l’accompagnera inlassablement, touchant parfois 90% des premières portions Après plus d’un demi-match, il arrive pour faire la différence.

Le premier set perdu, Thiem change la dynamique des échanges. Une fois qu’il déchiffre où la balle qui lui permet de faire un pas et de l’attaquer, il commence à couper la balle en continu. En partie à cause du manque de confiance que la pression de la scène, et le besoin et la lecture tactique avec lesquels changer le rythme de son adversaire, Thiem multiplie ses reculs de coupe, fait fléchir Zverev puis entre avec ses coups les plus décisifs pour dégager votre esprit et activez votre incroyable droit inversé. Dans ce jeu d’ombres tactiques, votre esprit entre en jeu.

En parallèle, Zverev manque un croc quand il a le plus précieux. Avec un ensemble d’avantages, le Hambourg prend son péage pour ne pas anticiper et mordre un Thiem douteux, et une tache de rousseur conservatrice pour deux sets. Il compte sans cesse sur son service incommensurable, mais la tendance et la cadence du parti le rapprochent d’un endroit où il perd. Lorsque le feu est traversé et que les angles s’ouvrent, la puissance augmente et les jambes et l’intensité de son rival apparaissent sur la Rod Laver Arena, il y a peu à gagner.

C’est ainsi que la statistique diffère entre 0-4 points et +5 points de vie, où l’Autrichien domine clairement la première section, tout en perdant dans la seconde. Avec le score égalé et les esprits plus clairs, Thiem fait preuve de compétitivité et de fraîcheur mentale sportive pour l’emporter dans les deux morts subites, une partie du jeu où Thiem traverse déjà la faim qu’il a montrée, frappant à la porte avec L’humeur de le démolir. À 26 ans, son jeu est plus que prêt à éliminer les plus grands en se basant sur la puissance pure et une vitesse énorme.

