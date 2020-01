Thiem défend Jarry pour son affaire de dopage

Le brouillard qui a recouvert Melbourne à cause des terribles incendies qui sévissent dans une grande partie de l’Australie a servi à cacher dans une certaine mesure les deux derniers cas de dopage dans le monde du tennis. Deux cas assez tonitruants pour être liés à deux joueurs de repêchage, en particulier en Amérique du Sud. Le costume de l’ATP se demande maintenant s’il y a ou non de l’honnêteté chez ces joueurs. L’une des grandes raquettes du circuit, l’Autrichienne Dominic Thiem, a répondu au journal britannique The Telegraph sur ce qu’il en pense Farah et Jarry, en particulier sur le chilien.

Avoir un entraîneur chilien comme Nicolás Massú, capitaine à son tour de l’équipe de ce pays en Coupe Davis, fait de Dominic Thiem une voix plus qu’intéressante pour poser des questions sur le positif de Nicolás Jarry. Santiago a été suspendu parce qu’il avait trouvé du stanozolol, un stéroïde, trouvé dans un supplément de vitamines, apparemment ingéré par Jarry avant son apparition à la finale de la Coupe Davis à Madrid. Dominic Thiem est un ardent défenseur de la propreté et de l’honnêteté des principales figures du tennis et n’est pas moins chilien.

“Jarry était négatif dans le contrôle antidopage qu’ils ont effectué à Paris-Bercy”, se souvient le Viennois. “Plus tard, sa mère lui fournit un supplément de vitamines pour la Coupe Davis à Madrid. C’est là qu’il les a pris et ensuite il a donné précisément des résultats positifs. Pour moi, compte tenu de toute l’histoire, le positif semble ridicule”, explique Thiem, qui jette une réflexion intéressante et plus que logique sur les derniers mois du très haut joueur de tennis chilien. “Pour commencer, il a enchaîné 12 ou 13 matchs d’affilée en perdant. Donc, de ce point de vue, il ne semble pas être le joueur classique qui l’aide dans sa carrière contre le dopage”, explique Dominic qui accuse le système antidopage qui prévaut dans le tennis . “Cela devient une farce pour tout cela, à quel point nous sommes extrêmement restreints. Si nous oublions nos boissons électrolytiques à la maison, nous ne pouvons pas aller les acheter n’importe où, pas même un magasin de suppléments aux États-Unis, sans avoir le craindre que nous consommions des produits contaminés par des substances interdites », explique le numéro 5 mondial.

D’autres ne sont pas aussi brutaux que Thiem défendant ces cas de dopage mais ils montrent des mécréants et ne comprennent pas comment tout cela peut être vrai. Norvégien Casper Ruud suivez la ligne de Thiem en termes d’amélioration douteuse que les substances interdites vous apportent pour une amélioration sportive. «Ce n’est pas facile de courir pour le cas de Jarry parce que nous ne savons pas grand-chose à ce sujet. Mais il y a beaucoup de discussions. Je ne pense pas que les stéroïdes font de vous nécessairement un meilleur joueur de tennis. Cela n’aide pas à améliorer votre droit. En général, nous sommes tous contre du dopage “, admet Ruud.

Le tennis sud-américain en particulier a connu des problèmes de dopage au début du siècle, avec de nombreux cas qui sont apparus. Des cas comme ceux de Juan Ignacio Chela, Guillermo Coria ou Martín Rodríguez, ce dernier entraîneur de Jarry jusqu’à il y a quelques mois. Des cas tous dans lesquels le dopage provenait apparemment de la contamination des aliments ou de l’ignorance de ce qu’ils ingéraient et non d’une action préméditée. Cela a sensiblement abaissé leurs sanctions en quelques mois. Une autre chose était celle de Mariano Puerta, qui après une seconde positive après sa finale à Roland-Garros contre Rafa Nadal, a été puni de cinq ans, qui étaient sa dernière pierre tombale de tennis.

