Thiem est déjà en deuxième semaine après une belle victoire contre Fritz

Dominic Thiem est un candidat pour le plus dans le Open d’Australie 2020, à la fois par niveau de jeu et par expérience accumulée ces derniers temps. L’Autrichien existe depuis longtemps et ne veut pas reporter l’assaut au sommet. Votre performance du troisième tour avant Taylor Fritz Ils sont la meilleure garantie de penser qu’il a des options pour y parvenir à Melbourne, après avoir gagné 6-2 6-4 6-7 (5) 6-4, dans un jeu plein d’alternatives et dans lequel l’Autrichien avait besoin de son meilleur tennis . Votre prochain adversaire sera Gael Monfils.

