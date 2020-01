Thiem: “Je suis devenu fou dans le troisième set, je dois mieux gérer mes émotions”

Dominic Thiem a dû souffrir avant Alex Bolt pour rester en vie dans le Open d’Australie 2020, et lors d’une conférence de presse, il a été dur avec lui-même. “J’avais le jeu sur la bonne voie, j’ai pris pour gagner le deuxième set 6-4 mais j’ai fait un match nul. De là, je me suis trompé, j’ai été indigné par moi-même et je maudissais tout le temps en interne. Dans le troisième set, je suis devenu complètement fou, Je dois mieux gérer mes émotions. Il a bien joué et le soutien des tribunes m’a permis d’obtenir son meilleur tennis. Heureusement, j’ai pu rediriger la situation “, a déclaré l’Autrichien lors d’une conférence de presse. Son prochain rival sortira du duel entre Fritz et Anderson.

