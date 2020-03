Thiem, message de calme face aux circonstances

Il ne faut pas longtemps pour que les messages arrivent des meilleures étoiles du circuit. L’un d’eux est Dominic Thiem, l’un des joueurs de tennis les plus touchés par la suspension de Puits indiens, car il a défendu les 1000 points qui lui ont valu le titre de champion. Malgré cela, l’Autrichien est positif et comprend la situation. Dominic a tweeté une photo le montrant sur le point de quitter les États-Unis: “Malheureusement, nous devons prendre et partir sans jouer de tournois. Je suis désolé pour les personnes et les organisateurs qui ont travaillé dur pour rendre ces tournois uniques. Pour le moment, nous devons accepter le décision et faire de notre mieux pour garder tout le monde en sécurité et calme “, a lu le message publié sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, nous devons conclure et partir sans jouer à un tournoi ici aux États-Unis! Je suis vraiment désolé pour tous les fans et les personnes qui ont travaillé dur toute l’année pour rendre ces tournois spéciaux et uniques. pic.twitter.com/qyfSjsdgdo

– Dominic Thiem (@ThiemDomi) 12 mars 2020

.