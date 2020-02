Thiem pourrait dépasser Roger Federer. Djokovic cherche non. 1 place

Comme toujours par le passé avec un événement majeur au tableau, on pouvait s’attendre à des turbulences de classement importantes, avec 2000 points à gagner. L’Open d’Australie s’est intégré dans ce cadre jusqu’à présent, produisant des hauts et des bas et gardant le haut du classement excitant et incertain jusqu’au dernier match dimanche soir.

Le champion en titre Novak Djokovic et Dominic Thiem se battront pour le titre à Melbourne, Novak recherchant la huitième couronne en dessous et Thiem cherchant à remporter la première couronne majeure au classement général, perdant deux finales de Roland Garros contre Rafael Nadal au cours des deux années précédentes.

Lundi, Novak et Dominic chercheront le titre et les positions de classement, le Serbe tentant de regagner le trône de l’ATP loin de Rafael Nadal et de commencer à courir le record de 310 semaines de Roger Federer en tant que numéro un mondial. 1. Djokovic a remporté six victoires à la Coupe ATP et 665 points, réduisant l’écart à l’Espagnol qui n’a pas pu défendre les points de Melbourne, perdant contre Thiem en quart de finale et laissant la bataille pour la position la plus haute grande ouverte .

Avant la finale, Nadal est à 9395 points tandis que Djokovic est à 8920, espérant en ajouter 800 de plus à son décompte et devenir le numéro un mondial. 1 à nouveau. Rafael Nadal a remporté plus de points à Melbourne Park que l’année précédente, mais cela ne suffira peut-être pas à le maintenir dans le top-3, Dominic Thiem ne comptant que 85 points d’avance sur le match pour le titre, dans l’espoir de percer le top-3 pour le première fois dans une carrière s’il bat Novak dimanche.

Daniil Medvedev a dû chuter au cinquième après une sortie anticipée à l’Open d’Australie, gardant toujours une avance significative sur le demi-finaliste de l’année dernière Stefanos Tsitsipas qui avait abandonné au troisième tour. Alexander Zverev a connu un début d’année terrible, se dirigeant vers Melbourne sans attentes et volant sous le radar pour atteindre les demi-finales, son premier en Majeurs, gagnant 720 points pour se placer près de 1000 devant Matteo Berrettini qui a terminé son parcours à l’Open d’Australie dans le deuxième tour.

Lundi, Roberto Bautista Agut abandonne le top 10, remplacé par David Goffin qui n’est qu’à quelques centaines de points devant ses rivaux derrière lui, avec de nombreuses batailles intéressantes entre eux en février et mars.