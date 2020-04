Thiem répond aux paroles de son ancien entraîneur

Alors que le tennis est mis sur une pause ininterrompue en raison de coronavirusIl semble qu’il soit temps que certains entraîneurs ou joueurs parlent honnêtement de leurs collègues professionnels. Parfois, certaines lignes sont franchies. Nous savons déjà que Gunter Bresnik C’est un gars sans cheveux sur la langue, mais ses commentaires ont provoqué la colère de Dominic Thiem, qui est venu vous répondre. La guerre est servie.

L’ancien entraîneur de l’actuel numéro 3 mondial est apparu il y a quelques jours à peine avec des mots forts, peut-être blessants, auxquels personne ne s’attendait et qui parlaient du monde du tennis en parlant de lui. Gunter, qui était l’entraîneur de Thiem jusqu’au début de 2019, a toujours été un acteur clé de l’équipe de Dominic, avec des décisions excentriques mais qui à leur tour ont contribué à forger le physique et le caractère de Thiem. Rappelons-nous, par exemple, ce bloc de pré-saison dans lequel Bresnik a emmené Thiem dans les montagnes autrichiennes pour que son élève se développe physiquement et mentalement.

Cependant, comme nous disons que Indian Wells 2019 marque la fin de la relation professionnelle entre les deux. Nicolás Massú Il est entré en scène et le reste appartient à l’histoire: Thiem a élevé son niveau de jeu de façon exponentielle, a trouvé la formule pour gagner de la terre battue et a atteint son meilleur classement professionnel. Au milieu de tous ces succès sportifs, Bresnik s’est senti déplacé, peut-être dénué de tout mérite, et a ouvert le feu sur Thiem et sa famille: “Chaque jour, il devient plus clair pour moi comment tout s’est développé. Il y a des choses que je ne comprends pas: fidélité, valeurs, l’honnêteté … il n’y en avait pas beaucoup. Vous ne pouvez pas faire ça avec quelqu’un à qui vous devez tout. Sans moi, le père de Thiem serait entraîneur de club et il serait joueur des Futures.“

Plusieurs jours plus tard, Dominic a décidé de prendre le contrôle de la situation et d’agir rapidement. Faire taire Bresnik était son objectif principal, mais non sans manquer de respect. “Il est déplorable qu’il parle toujours mal de moi et de ma famille en public pour quelque raison que ce soit, et encore plus après tant d’années de succès ensemble.”

L’Autrichien a tenté de trouver une explication pour laquelle Bresnik avait décidé de l’attaquer en public. Les raisons possibles? Selon lui, il y a deux options: “Quand il se plaint d’un éventuel manque de respect, quand il dit que je lui dois tout et qu’il dit sérieusement que je serais un joueur des Futures sans son aide, je dois sérieusement me demander s’il a développé délires de grandeur. Ou si, au lieu de cela, vous n’avez pas aucun respect pour mon père et moi“

À l’époque, Thiem a déclaré publiquement que le renvoi de Bresnik était “la meilleure décision qu’il aurait pu prendre”. Des mois plus tard et après ces tirs croisés, l’Autrichien a rappelé à Gunter qu’il avait beaucoup à se taire et que son licenciement n’était pas une simple coïncidence: “Je n’ai pas mis fin à ma relation avec lui sans raison. Bresnik connaît ces raisons et maintenant je ne vais pas les rendre publics. “

Il ne reste donc plus qu’à attendre que l’ancien entraîneur de l’Autrichien revienne avec une autre réponse à un conflit qu’il a décidé de déclencher relativement récemment. Ce dont Thiem est clair, semble-t-il, c’est qu’il ne tolérera pas les attaques contre sa famille; Ce qui semble également clair, c’est qu’au milieu de cette sécheresse du tennis, ces tirs croisés pourraient durer longtemps.

