Thiem s’assure de quitter l’Australie parmi les quatre premiers du classement ATP

Il est plus important que beaucoup ne le croient de la condition de quatrième meilleur joueur du monde, en pensant à la disposition des images dans les grands tournois. Et c’est que le chef de la quatrième série d’événements à venir comme Indian Wells ou Miami s’assure qu’il ne peut traverser jusqu’à la demi-finale avec aucun membre de la Big3condition dont il jouissait Daniil Medvedev dans cette Open d’Australie 2020. Sa grande performance lors du premier Grand Chelem de l’année, permet Dominic Thiem passer le russe et s’il a remporté le tournoi, il pourrait même battre Roger Federer.

