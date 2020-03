Thiem va commencer à se préparer pour le tour de l’herbe

Nous savons que l’Autrichien Dominic Thiem Il a été l’un des joueurs de tennis les plus touchés par la suspension du circuit. L’Autrichien, qui n’a pas pu défendre sa couronne à Indian Wells ni poursuivre son grand moment de forme, a publié une petite déclaration sur le Web dans laquelle il exhortait les gens à veillez sur votre santé et rassuré ses partisans. “Il y a des choses plus importantes que le tennis dans nos vies et nous devons tous mettre notre grain de sable. Des mesures drastiques ont été prises contre les joueurs, mais nous devons y faire face, même si nous n’aimons pas ne pas savoir quelle est notre prochaine étape. Maintenant, il semble que Nous avons une date butoir, je vais bientôt commencer à préparer le tour de l’herbe. Comme tout le monde dans mon pays, je suis chez moi et j’essaierai de rester en forme d’ici. Le plus important est que nous restions tous en bonne santé. “

.