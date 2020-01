Thiem veut défier Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer et gagner le Major

En 2007, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont terminé dans le top 3 pour la première fois, ouvrant la voie à une domination totale sur le tennis masculin au cours des 12 prochaines années. Depuis 2004, trois légendes n’avaient pas réussi à terminer en tête du classement qu’en 2016, quand Andy Murray a volé l’honneur, rebondissant au cours des trois dernières saisons pour rester devant tous ses rivaux à l’âge de 38, 33 et 32 ​​ans, respectivement.

Rafa et Novak ont ​​remporté les quatre titres majeurs en 2019 et, avec Roger, cinq des neuf couronnes Masters 1000, ajoutant plus de records à leurs résultats déjà impressionnants et prouvant une fois de plus leur classe éternelle devant les jeunes challengers qui tenteront de surmonter eux en 2020.

Aux côtés de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, Dominic Thiem est l’un des prétendants les plus sérieux aux couronnes majeures de la nouvelle saison, atteignant des matchs consécutifs pour le titre de Roland Garros et cherchant cette étape supplémentaire au cours des neuf prochains mois.

En dehors de Roland Garros, les résultats de Thiem aux Majors étaient loin d’être bons en 2019, marquant une victoire au total à Melbourne, Londres et New York et travaillant dur sur les améliorations avant la nouvelle saison pour éviter cela et devenir compétitifs sur les quatre événements de tennis les plus importants.

Thiem a remporté sa première couronne Masters 1000 à Indian Wells en mars dernier et est conscient que la génération à venir peut endommager le “ Big 3 ” lors de ces événements et de la finale de l’ATP, se pressant ainsi que le reste du peloton de faire des efforts plus importants aux Majors. et leur retirer les plus gros trophées.

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont remporté les 12 Majors depuis 2017 et Dominic ne peut garantir qu’ils ne poursuivront pas leur séquence en 2020, bien qu’il se sente prêt à prendre au moins un de ceux-ci de leurs mains.

“Je pense que nous avons beaucoup défié Nadal, Djokovic et Federer au cours des deux dernières années. Nous les avons également battus, en particulier au niveau du Masters 1000 et des finales ATP”, a déclaré Thiem. “Maintenant, la dernière chose qui nous reste à accomplir est de conquérir l’étape du Grand Chelem. Je pense que nous verrons un nouveau champion du Grand Chelem en 2020.

J’espère que ce serait moi mais vous ne pouvez rien garantir; de nombreux autres gars peuvent également y parvenir. Peut-être que cela n’arrivera pas et que le «grand 3» gagnerait les quatre Majors comme au cours des deux dernières années. Pourtant, nous faisons de notre mieux pour atteindre la première place et nous battre pour les plus grands titres.

J’ai été ravi de l’évolution de mon jeu, en particulier dans la dernière partie de 2019. J’essaie d’améliorer encore plus toutes les parties de mon jeu, de m’entraîner et de continuer à améliorer les choses qui se passaient bien, puis d’ajouter de nouveaux éléments à mon jeu. Je vais tout essayer pour faire de mon mieux cette année. ”