Thomas Enqvist: Björn Borg est une légende vivante pour moi et la raison pour laquelle j’ai commencé à jouer

L’ancien numéro 4 mondial Thomas Enqvist affirme que l’ancien numéro un mondial et 11 fois champion du Grand Chelem Bjorn Borg est une légende vivante pour lui. S’exprimant sur l’étang de tennis suédois, Enqvist a déclaré: “Björn Borg est une légende vivante pour moi et la raison pour laquelle j’ai commencé à jouer.

Nous qui avons appris à le connaître savons qu’il est le plus gentil gars que vous puissiez imaginer. Il est incroyablement humble et facile à parler, vous devenez rapidement à l’aise avec lui. Travailler avec lui dans la Laver Cup et avec les joueurs que nous avons eu a été tellement cool. “

Enqvist a été classé dans le Top 10 pendant près de 5 ans et ses points forts en tennis incluent remporter 19 titres ATP en simple et un en double et atteindre la finale de l’Open d’Australie. Le Suédois est désormais le nouveau directeur de tournoi de l’Open de Stockholm qui est prévu vers la fin de la saison.

“Mon travail consiste à m’assurer d’avoir un terrain de départ amusant et intéressant. Bientôt, nous aurons une” grande nouvelle “à publier. Nous sommes tout près de signer avec un joueur très intéressant.” Enqvist dit qu’un de ses meilleurs souvenirs sur le circuit de tennis faisait partie de l’équipe suédoise de la Coupe Davis.

“Quand vous repensez à votre carrière, les souvenirs de la Coupe Davis sont les plus forts. C’était tellement amusant de jouer la Coupe Davis et nous avons passé un si bon moment. Quand j’ai fait mes débuts, Mats (Wilander) et Stefan (Edberg) étaient dans l’équipe.

J’ai eu à la fois Calle Hageskog et Mats Wilander comme capitaines, puis devenir capitaine moi-même était très honorable. C’est incroyablement amusant que Robin soit le capitaine maintenant, mais nous remercions tout le monde dans l’équipe qui a fait le travail qui a amené la Suède où elle est aujourd’hui. ”