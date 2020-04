Thomas Muster dépasse Henri Leconte pour atteindre la finale

Le 1er avril 1989, Thomas Muster a connu l’un des pires jours de sa vie, frappé par un conducteur ivre à Miami quelques heures seulement après la victoire en demi-finale du Masters 1000! Avec une méchante blessure au genou gauche, l’Autrichien a dû rentrer chez lui et subir une intervention chirurgicale, rester à l’écart du terrain jusqu’en septembre et recommencer en 1990 avec le titre à Adélaïde.

À partir de fin février, Thomas a choisi de jouer sur terre battue au lieu de s’envoler pour Indian Wells et Miami, remportant deux Challengers et un titre ATP au Caire, Casablanca et Agadir pour se rapprocher de la place du top 20.

En avril, l’Autrichien n’a pas si bien joué à Estoril et à Barcelone avant d’entrer dans le premier tournoi Masters 1000 sur terre battue à Monte-Carlo, produisant cinq victoires à toute épreuve pour se retrouver dans le match pour le titre. Marcelo Filippini, Martin Jaite, Jim Courier et Juan Aguilera n’ont pris que 24 matchs contre Muster en huit sets, propulsant l’Autrichien en demi-finale où il a évincé le numéro un mondial.

152 Henri Leconte 6-2, 6-3 pour passer en finale. Le Français en difficulté avait à peine marqué quelques victoires en ATP avant Monte-Carlo cette année-là, retrouvant la forme devant les supporters locaux et tentant de devenir le premier champion de France depuis Pierre Darmon en 1963.

Néanmoins, Muster s’est révélé trop fort lors de l’affrontement en demi-finale, battant Leconte 6-2, 6-3 en une heure et 12 minutes pour se qualifier pour la finale contre Andrei Chesnokov. L’Autrichien avait toujours le dessus, contrôlant le rythme au service et au retour et économisant de l’énergie pour la rencontre la plus cruciale de la semaine, car Leconte ne pouvait pas rester plus longtemps sur le terrain.

Muster a saisi cinq pauses au total, donnant un service une fois et ne ressentant aucune pression de l’autre côté du terrain. Henri a marqué un coup droit dans le premier match pour subir une pause instantanée, créant trois chances sur le retour dans le prochain match, mais les gaspillant tous pour pousser Thomas 2-0 devant.

Leconte a obtenu son nom sur le tableau de bord avec un vainqueur fracassant dans le troisième match, gagnant plus d’occasions au retour dans le prochain mais les gaspillant tous pour tomber 3-1. Un incroyable vainqueur de lob a dominé l’amour de l’Autrichien lors du sixième match, conservant son avantage et décrochant un autre vainqueur de lob lors du prochain match pour prendre une autre pause et ouvrir un écart de 5-2.

Au service de l’ensemble, Muster a repoussé une chance de pause avec un vainqueur de la volée au filet, concluant la première partie de la rencontre avec un vainqueur du revers pour un 6-2. Tout comme lors du premier match, Leconte a dû jouer depuis une pause dès le début, donnant un service au premier match et poussant Muster un set et une pause.

Le Français a riposté au quatrième match pour égaliser le score à 2-2, mais a pulvérisé une erreur de coup droit dans le suivant pour se retrouver à nouveau derrière, traînant 4-2 après une solide attaque de Thomas en coup droit lors du sixième match.

Un vainqueur du coup droit au huitième match a poussé Muster plus loin devant, offrant une autre pause quelques minutes plus tard lorsque Henri a envoyé une longue volée pour célébrer la victoire et réserver la place en finale.