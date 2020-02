Tiafoe est optimiste malgré sa situation actuelle délicate

Dans la carrière d’un joueur qui suscite des attentes et qui a un bon potentiel en tant que joueur, il n’est pas facile d’accepter les fluctuations de qualification comme il l’a fait. Frances Tiafoe. Ce ne sont pas des années faciles pour cette génération américaine qui semblait être à la hauteur de l’histoire du pays, dans le cas de Frances lui-même, Jack Sock, Taylor Fritz ou avant Ryan Harrison. Tiafoe a dû retourner sur le circuit Challenger pour gagner des matchs.

Tiafoe est actuellement numéro 84 au monde, et avec ce classement a atteint Delray Beach. “C’est définitivement un début d’année lent pour moi. C’est évidemment difficile, c’était la première fois que je défendais un quart de finale d’un Grand Chelem, je n’avais pas un tirage facile et aussi quelques semaines difficiles avant ça. J’ai dû redescendre et Jouez aux Challengers. “

“J’essaie juste de récupérer mon jeu, je joue mieux chaque jour.”

Après trois défaites consécutives, à Doha contre Fucsovics, à Auckland contre Ymer, et avant Medvedev à Melbourne, Tiafoe a été contraint de juagr le Newport Challenger, où il est tombé au 2e tour contre Istomin, et celui de Dallas une semaine plus tard, tombant en quart de finale contre Denis Kudla. Dans cette crise de confiance, Tiafoe ne s’inquiète pas, ou du moins cela se reflète dans ses déclarations, récemment recueillies par ‘Tennis.com’.

Le joueur de 22 ans est au milieu de ce qu’il appelle une courbe d’apprentissage après avoir atteint un record de 0-3 cette année, y compris une défaite au premier tour de l’Open d’Australie contre Daniil Medvedev. “J’essaie juste de récupérer mon jeu. Chaque jour, je joue mieux, donc je sais que je vais le récupérer, je sais que je le ferai.”

C’est précisément à Delray Beach qu’il a ouvert ses palmarès, en 2018. Et c’est «ici» où il veut reprendre la route. “J’avais vingt ans, remportant un titre car c’était assez spécial. J’ai joué un grand tennis ici. J’adore être ici. J’espère pouvoir ressentir quelque chose de similaire.” Il aura justement un duel «fratricide» avec Tommy Paul au prochain tour.

