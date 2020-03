Tiafoe recherche des solutions intégrant un ancien top-10 à son équipe

Frances Tiafoe Ça ne passe pas un bon moment. Le jeune Américain n’a pas seulement trouvé son meilleur niveau et est incapable de répondre aux attentes élevées générées autour de lui depuis longtemps. Il y a quelques jours, a confirmé que le top 10, Wayne Ferreira, rejoindra son équipe, en complément de son entraîneur habituel: Zack Evenden. Il est intéressant de voir comment de plus en plus de joueurs recherchent un profil de joueur expérimenté qui complète leur entraîneur habituel et voyagent avec eux pour certains tournois.

Bonne nouvelle! Heureux d’annoncer que j’ajoute un nouveau membre à mon équipe – l’ancien joueur du Top 10 de l’ATP, Wayne Ferreira #atptour #bigfoeonthecomeup #BigTruss

– Frances Tiafoe (@FTiafoe) 28 février 2020

