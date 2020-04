Tim Henman suggère qu’une longue pause pourrait prolonger la carrière d’Andy Murray

Tim Henman suggère qu’Andy Murray pourrait bénéficier de la suspension du Tour, car cela lui donnera plus de temps pour récupérer et, par conséquent, sa carrière pourrait être prolongée. Murray, triple champion du Grand Chelem, s’est blessé à l’os pelvien lors des premières finales de la Coupe Davis en novembre dernier.

Le Britannique espérait qu’il serait prêt pour le début de cette saison, mais malheureusement ce n’était pas le cas. Murray visait potentiellement à lancer sa saison au Miami Masters, mais le tournoi a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Vous aimeriez le penser parce qu’il a tellement raté le tennis que cela lui donnera peut-être la possibilité si son corps et sa hanche lui permettent de jouer plus longtemps en termes d’âge”, a déclaré Henman, par Metro UK. “Je me souviens que je jouais avec [Andre] Agassi et lui ont eu 18 mois d’absence pour différentes raisons, mais il est revenu frais et revigoré pour jouer et a continué jusqu’à ce qu’il ait probablement 36 ans.

À cette époque, c’était vieux pour un joueur de tennis de haut niveau. “Je me suis arrêté quand j’avais 33 ans et c’était assez vieux à l’époque. Mais je pense qu’avec les techniques d’entraînement et la prévention des blessures, les joueurs jouent certainement plus longtemps, donc vous aimeriez penser que si le corps de A Andy le permet et B, il a toujours la motivation Je pense qu’il le fait, il peut certainement encore y avoir encore quelques Wimbledons en lui. “

Henman, l’un des membres principaux du comité du All England Club, a également réfléchi à la décision d’annuler Wimbledon pour la première fois depuis 1945. “Avec Wimbledon au début du mois de juillet, nous ne pensions pas que nous devions faire un décision bien plus tard.

Mais cela a évolué si rapidement. Il est devenu clair assez rapidement que le report ou l’annulation anticipée étaient les options “, a admis Henman, selon The Daily Mail.