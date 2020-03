Tin Henman: “L’avenir du tennis écossais est prometteur”

L’ancien joueur de tennis britannique Tim Henman, Il a accordé une interview au Glasgow Times, où il a parlé du moment actuel de la forme d’Andy Murray qui, au début, semblait revenir pour le Miami Open 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, ce retour sera reporté au moins six semaines plus tard. Henman a également discuté de l’avenir du tennis écossais dans les années à venir.

Le retour d’Andy Murray sur le circuit est retardé: “Je pense que le fait que le tennis soit suspendu pendant six semaines peut lui être encore mieux préparé. J’étais avec Andy plus tôt dans la semaine à Londres et je l’ai vu s’entraîner. Il frappe vraiment très bien et s’améliore physiquement avec Au fil des jours, il s’est absenté si longtemps que pendant quelques semaines il ne s’en soucierait plus autant. Bien qu’il soit retourné jouer après sa grave blessure, il est vrai que Murray s’est retrouvé sans plus de deux ans et demi jouer dans son meilleur tennis. J’espère que nous pourrons le revoir à ce niveau, mais ce sera difficile. “

Difficulté à voir le meilleur Murray: “Quand un joueur de tennis passe beaucoup de temps loin des courts en raison d’une blessure, il devient très difficile de revenir à son meilleur niveau. Nous avons vu des cas comme Federer ou Nadal qui l’ont fait, mais aussi beaucoup d’autres qui ne l’ont pas. Actuellement Andy Il a 32 ans et le temps passe peu à peu et nous voyons comment certains jeunes joueurs de tennis se réveillent. Il nous semble difficile de le revoir dans les premières positions “.

L’arrêt de tennis dû au coronavirus: “Il est très difficile pour tout le monde de rester sans tennis aussi longtemps, mais vous devez comprendre cette situation pour le bien de tous. Il est très triste de voir comment cela a affecté les tournois, les joueurs, les sponsors et les fans. Si nous sommes tous d’accord, la normalité régnera à nouveau dans nos vies. Nous devons faire ce petit effort pour que le nombre de personnes infectées soit le moins possible dans le monde. “

L’avenir du tennis écossais: “Il y a des jeunes joueurs qui s’énervent. Jack Draper s’est beaucoup amélioré ces derniers mois, Aidan McHugh joue très bien et Anton Matusevich s’entraîne avec Murray et frappe très bien le ballon. Je ne doute pas que nous sommes excités pour lui.” l’avenir du tennis britannique, mais il faut être prudent. Le but est de trouver des jeunes prometteurs en Ecosse qui se consacrent au tennis “, a-t-il conclu.

