Tipsarevic défend Djokovic et ne croit pas que Wimbledon sera joué

Il est bien connu de toute la tendance de Janko Tipsarevic parler très clairement de tout ce qui est demandé et faire preuve d’une vénération absolue pour son grand ami Novak Djokovic. Le charismatique joueur serbe, retraité la saison dernière, a passé en revue dans une interview pour Sportklub certains des sujets brûlants de l’heure actuelle dans lesquels il a une nouvelle fois montré son engagement envers le numéro 1 mondial, ainsi qu’un certain pessimisme quant à la manière et les conditions dans lesquelles vous pouvez reprendre le concours. Bien que le 7 juin ait été fixé comme date de retour de la compétition, il était top-10 en 2012 et est désormais sur le circuit en tant qu’entraîneur de Filip Krajinovic, ne partage pas cette vision.

-Sensations après l’annonce du retrait. “Jusqu’à présent, je n’ai pas remarqué de grande différence dans mon rythme de vie en accompagnant Filip, mais je ne voyagerai pas toute l’année. J’ai besoin de passer du temps avec ma famille et, même si cela semble étrange, le coronavirus me permet d’être à la maison et de profiter de mon ma fille et celle qui est en route. Ma femme est enceinte de sept mois, ce sont des moments étranges pour être père, mais j’espère que les choses iront un peu mieux dans un moment “, a déclaré un homme qui était numéro 8 dans le monde et qui veut maintenant continuez à apporter votre expérience au tennis serbe.

-Critique à Djokovic pour avoir favorisé le traitement du Conseil ATP. Il y avait des joueurs de tennis, comme Taro Daniel, qui ont critiqué les Balkans pour leur retour de Miami avant que le tournoi n’officialise la suspension, dénonçant un traitement favorable pour lui. Tipsarevic est direct sur ce qu’il en pense. “C’est une décision totalement stupide et idiote de ces joueurs. La décision de Novak n’avait rien à voir avec le Conseil. Il était clair que le tournoi allait être suspendu et même s’il n’avait pas été suspendu, la décision de revenir était ferme. Nous avons pris Lors du dernier vol vers l’Europe, tout a été très rapide, il y avait beaucoup d’informations contradictoires, mais il est ridicule de penser que Novak a gardé des informations et n’a pas été honnête avec les autres. Il représente tous les acteurs du Conseil et il le fait avec engagement et générosité.

14/03/2020 08:03

-Options pour jouer à Wimbledon normalement. “C’est fou l’avancée du coronavirus, personne ne pensait que cela puisse arriver. Il me semble très difficile que le problème soit résolu à la date du début du tournoi. Il faut tenir compte du fait qu’un Masters 1000 comme Miami peut réunir Environ 500 personnes travaillent, dans un Grand Chelem, cela fait trois fois. Je ne pense pas que quiconque risquerait de rassembler autant de personnes à un moment où le virus aura disparu, mais il pourrait à nouveau connaître une épidémie “, a déclaré le Balkan. Toujours tenir compte de l’opinion d’un acteur majeur du circuit ATP tel qu’il a été, est et continuera d’être Janko Tipsarevic.

